Британия вновь отложила ввод авианосца "Принц Уэльский" из-за обнаружения конструкционных ошибок

ЦАМТО, 7 февраля. Ввод в состав флота британского авианосца "Принц Уэльский" вновь пришлось отложить на неопределенный срок после того, как инженеры выявили конструкционные ошибки, допущенные при его строительстве.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Daily Telegraph.

По данным издания, у авианосца стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов оказались смещены валы правого и левого бортов.

Капитан Королевского флота в отставке Том Шарп в интервью газете назвал выравнивание валов надежно отработанным элементом, который следует учитывать при строительстве такого сложного и большого корабля.

"Это элементарная ошибка. Я удивлен, что это смещение не заметили во время сборки или затем в море, когда все стало еще хуже", – сказал он.

Отмечается, что в прошлом году миссию нового авианосца Королевского флота в США также отменили из-за проблемы с гребным валом. Затем пришлось отложить и отправку судна на ремонт в Шотландию, поскольку в его механизме обнаружили трещину.

Как напоминает "РИА Новости", в конце января газета Sun писала, что при осмотре АПЛ с БРПЛ Trident на корпусе ядерного реактора обнаружили болты, закрепленные клеем. После этого министр обороны Британии Бен Уоллес потребовал предоставить гарантии относительно будущих работ. Как рассказал источник в британских ВМС, эта ситуация подрывает доверие к компании Babcock, которая занимается обслуживанием большей части техники ВМС страны.