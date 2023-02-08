ВМС США приняли боевой корабль прибрежной зоны LCS-25 "Маринетт" класса "Фридом"

ЦАМТО, 7 февраля. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США 3 февраля объявило о приемке нового боевого корабля прибрежной зоны LCS-25 "Маринетт" класса "Фридом".

Корабль построен на предприятии Fincantieri Marinette Marine в Маринетт (шт.Висконсин).

LCS-25 стал 13-м кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах.

Контракт на строительство LCS-25 Минобороны США заключило с Lockheed Martin в марте 2016 года. Закладка киля корабля состоялась 27 марта 2020 года, церемония спуска на воду – 31 октября 2020 года. Приемочные испытания LCS-25 завершились в ноябре 2022 года. Как планируется, корабль войдет в боевой состав флота в июне 2023 года. Портом приписки "Маринетт" станет Мейпорт (шт.Флорида).

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 12 кораблей класса "Фридом". Последним в сентябре 2022 года был передан LCS-23 "Куперстаун".

В настоящее время на разных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Нантакет" (LCS-27), "Белойт" (LCS-29) и "Кливленд" (LCS-31). Передача LCS-27 запланирована на лето 2023 года. LCS-31 станет последним кораблем класса "Фридом".

В сентябре 2021 года командование ВМС США вывело из боевого состава флота головной корабль серии, LCS-1 "Фридом".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.