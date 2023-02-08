Космонавт показал, как на МКС контролируют расстыковку и отдаление корабля "Прогресс"

Наблюдение происходит при помощи двух мониторов, на которые выводится изображение с камер

МКС, 7 февраля. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин показал, как экипаж Международной космической станции (МКС) контролирует расстыковку и отдаление корабля "Прогресс МС-20".

На кадрах видно, что наблюдение происходит при помощи двух мониторов, на которые выводится изображение с разных камер. Одна из них позволяет наблюдать состояние стыковочного узла МКС и станции в целом, вторая - грузового корабля.

"Прогресс МС-20", на борту которого находится "мусор" и отработавшее оборудование, покинул станцию утром во вторник. Пока грузовой корабль был пристыкован к МКС, он четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором (16 июня, 17 октября, 25 октября и 21 декабря 2022 года), а также семь раз корректировал орбиту в плановом режиме (10 августа, 25 августа, 15 сентября, 1 октября и 30 ноября 2022 года, а также 18 января и 3 февраля 2023 года).

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.