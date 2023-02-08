Чехия планирует полностью перейти на западные танки, заменив советские Т-72 на немецкие Leopard 2A7+

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Чехия не только не намерена передавать обещанные ей Германией танки Leopard 2A4, но и планирует закупить более продвинутую модификацию немецкого танка - Leopard 2A7+. Это подтверждают в чешском Минобороны.

На сегодняшний день на вооружении чешской армии всего один немецкий танк - это полученный в конце декабря Leopard 2A4, поставленный Германией в рамках кругового обмена, или так называемой программы Ringtausch. Третьим участником обмена, кроме ФРГ и Чехии была Украина, которая и оказалась главным выгодополучателем, заимев партию чешских танков Т-72.

Всего Германия обещала Чехии поставить 15 танков Leopard 2A4, потом немного переиграла и окончательный вариант сделки выглядит как 14 танков и одна БРЭМ. Поставки уже начались, все обещанное Прага получит до конца 2023 года. Попытки Киева отжать у чехов немецкие танки провалились, в Минобороны Чехии заявили, что и так много пожертвовали на алтарь войны с Россией, так что "Леопардов" Киеву не видать.

Останавливаться только на приобретении 14 танков Leopard 2A4 в Чехии не намерены, в дальнейших планах закупка последней версии Leopard 2A7+. Всего чешские военные рассматривают приобретение до 50 немецких танков с возможным продолжением закупок. Эксплуатация Leopard 2A4 должна подготовить переход чешской армии с советских танков на немецкие.

Leopard 2A4 подготовят нас к самому современному Leopard в версии 2A7

- заявил в военном ведомстве Чехии.

Между тем Словакия, которая также участвовала в круговом обмене с Германией, пообещала передать свои 15 немецких танков Украине.