FT заявила о кризисе поставок боеприпасов в Европе из-за конфликта на Украине

Как сообщила газета, рекордный спрос на боеприпасы создает огромную нагрузку на промышленные мощности Европы

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине спровоцировал существенный кризис поставок боеприпасов в Европе, поскольку производители вооружений стремятся как пополнить национальные запасы государств, так и обеспечить поставки Киеву. Об этом во вторник сообщает газета Financial Times.

По ее данным, рекордный спрос на боеприпасы создает огромную нагрузку на промышленные мощности Европы. По подсчетам экспертов, в день Украина требует более 5 тыс. снарядов, столько же, сколько небольшое европейское государство заказывает ежегодно. Дополнительное давление на цепочки поставок создается за счет недостатка производственных мощностей и нехватки критически важного сырья. Кроме того, цепочки поставок, нарушенные пандемией COVID-19, до сих пор не восстановлены до конца.

Генеральный директор норвежско-финского оборонного предприятия Nammo Мортен Брандтсег заявил изданию, что спрос на некоторые компоненты вырос настолько, что сроки их доставки заказчикам увеличились с нескольких месяцев до нескольких лет. В попытках удовлетворить спрос и сократить время изготовления и доставки боеприпасов многие компании увеличили число производственных смен и нанимают больше сотрудников. Германская Rheinmetall, в частности, планирует строительство нового завода в Венгрии и перезапуск предприятий, ранее выведенных из эксплуатации.

В свою очередь поставщики сырья и компонентов для боеприпасов отмечают, что их клиенты требуют нарастить выпуск определенных материалов на 100-200%, однако руководители предприятий утверждают, что это невозможно сделать в короткие сроки.