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Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту испанский спутник связи Amazonas Nexus

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Ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9
Ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9.
Источник изображения: ixbt.com

Вашингтон. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 во вторник по московскому времени успешно вывела на орбиту испанский спутник связи Amazonas Nexus, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск спутника испанской компании Hispasat был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 20:32 по времени Восточного побережья США (во вторник в 04:32 мск).

Геостационарный спутник Ku-диапазона, произведённый компанией Thales Alenia Space для спутникового оператора Hispasat, предназначен для предоставления расширенных услуг связи на обоих американских континентах и в Атлантике, в том числе для воздушных и морских судов.

Большая часть доходов Hispasat поступает в основном из Латинской Америки, где компания также наблюдает растущий спрос со стороны государственных и коммерческих авиационных заказчиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Leonardo
SpaceX
Thales
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