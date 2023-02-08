SpaceX вывела на орбиту испанский спутник связи Amazonas Nexus

Вашингтон. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 во вторник по московскому времени успешно вывела на орбиту испанский спутник связи Amazonas Nexus, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск спутника испанской компании Hispasat был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 20:32 по времени Восточного побережья США (во вторник в 04:32 мск).

Геостационарный спутник Ku-диапазона, произведённый компанией Thales Alenia Space для спутникового оператора Hispasat, предназначен для предоставления расширенных услуг связи на обоих американских континентах и в Атлантике, в том числе для воздушных и морских судов.

Большая часть доходов Hispasat поступает в основном из Латинской Америки, где компания также наблюдает растущий спрос со стороны государственных и коммерческих авиационных заказчиков.