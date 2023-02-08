РБК: Минобороны разработало новую форму для участников СВО

При работе учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в спецоперации

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ разработало новую форму для участников специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой образцов.

В Минобороны изданию подтвердили разработку образцов "формы нового поколения". Отмечается, что при работе учитывались также "пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО". Поставка новой полевой формы планируется весной 2023 года.

Как сообщает издание, внешний вид формы "в целом сохранится", а качество тканей, швов и утеплителей будет улучшено. Также в состав формы включен комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды. "Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные). Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой были внесены изменения", - сообщили изданию в Минобороны.

Президент России Владимир Путин в январе поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить доклад об обеспечении войск СВО вооружением, экипировкой и другими средствами до 1 февраля.