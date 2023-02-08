Войти
ТАСС

РБК: Минобороны разработало новую форму для участников СВО

152
0
0
Источник изображения: Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

При работе учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в спецоперации

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ разработало новую форму для участников специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой образцов.

В Минобороны изданию подтвердили разработку образцов "формы нового поколения". Отмечается, что при работе учитывались также "пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО". Поставка новой полевой формы планируется весной 2023 года.

Как сообщает издание, внешний вид формы "в целом сохранится", а качество тканей, швов и утеплителей будет улучшено. Также в состав формы включен комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды. "Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные). Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой были внесены изменения", - сообщили изданию в Минобороны.

Президент России Владимир Путин в январе поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить доклад об обеспечении войск СВО вооружением, экипировкой и другими средствами до 1 февраля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
25.12.2019
Все бригады Сухопутных войск России перевооружены на комплексы "Искандер"
19.12.2018
Минобороны выполнило в 2018 году все мероприятия по гособоронзаказу
19.12.2018
Учения стратегических ядерных сил России "Гром" пройдут в 2019 году
17.10.2016
Спецстрой попал под контрольную проверку
14.10.2016
Сергей Шойгу взял под личный контроль строительство Восточного
24.12.2014
«Для России это большое, очень важное событие»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 03:31
  • 44049
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 03:24
  • 89
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 02:41
  • 10
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 01:21
  • 2397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.02 22:41
  • 2
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 07.02 20:18
  • 3
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 07.02 14:13
  • 2
Западу предложили "поделить" Украину по примеру Кипра
  • 07.02 13:43
  • 3
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском
  • 07.02 13:37
  • 2
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 07.02 13:29
  • 0
Раздел, смена власти и «корейский сценарий»для Украины
  • 07.02 01:40
  • 1
Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит