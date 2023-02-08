Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate

Делегации обсудят этот вопрос в ходе международного авиасалона Aero India 2023, сообщил источник

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская делегация планирует обсудить в ходе международного авиасалона Aero India 2023 возможность сотрудничества с Индией в создании самолетов пятого поколения, в частности, легкого тактического истребителя Checkmate. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к госкорпорации "Ростех".

"На Aero India едет делегация представителей наших авиастроительных компаний. Планируем обсуждать сотрудничество по самолетам пятого поколения. В частности, есть намерение пригласить индийских друзей войти в проект легкого тактического истребителя Checkmate", - сказал собеседник агентства.

Международная авиакосмическая выставка Aero India 2023 пройдет в Бангалоре в период c 13 по 17 февраля. Индийский авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в 2021 году на ней были представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Ожидается, что установочную партию истребителей произведут в 2026 году.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.