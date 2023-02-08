Украинские диверсанты-частники

Как уже сообщалось, 25 декабря 2022 года в Брянской области вблизи границы с Украиной спецназом ФСБ России была уничтожена диверсионная группа, состоящая из четырёх украинских националистов с позывными "Святоша", "Непейпиво", "Тарасий" и "Апполон". Все четверо были хорошо и единообразно экипированы, но при этом вооружены экзотическим оружием скорее коммерческого образца - пистолетами-пулемётами американского производства SIG Sauer MPX K Gen. II со стволами длиной 114 см.

Пистолеты-пулемёты SIG Sauer MPX K Gen. II, использовавшиеся членами ликвидированной в Брянской области украинской диверсионной группы из состава добровольческого батальона "Братство", 25.12.2022 (с) www.kalashnikov.ru

Все четверо диверсантов, согласно украинскими публикациям, принадлежали к организации известного украинского ультранационалиста Дмитрия Корчинского "Братство", на основе которой после начала российской специальной операции на Украине был создан одноименный добровольческий батальон.

Статус этой группировки отчасти прояснился в опубликованном британской газетой "The Guardian" 4 февраля 2023 года материале о батальоне "Братство", именуемом в тексте "добровольческой группой украинского спецназа", действующей на территории России. куда они якобы совершают периодические вылазки с украинской территории. В материале сообщается, что "добровольцы "Братства" имеют особый статус, технически они независимы от армии Украины, но действуют бок о бок с официальными силами", и что "батальон набирается в основном гражданских или отбираемых самых способных из других добровольческих батальонов".

Сам текст состоит по большей части из хвастовства интервьюируемых членов батальона разнообразными боевыми подвигами, которые, как признают сами британские журналисты, невозможно проверить, и очевидно, что сама публикация с рассказами о том, что "нам очень легко пересечь российскую границу" является чистым элементом психологической войны против российской стороны. В материале признается принадлежность к батальону членов ликвидированной 25 декабря в Брянской области диверсионной группы и что "они были нашими лучшими бойцами".

Тем не менее интересен сам факт существования с украинской стороны по сути частных "неформальных" военных формирований, члены которых не являются военнослужащими, и в чем-то близких к одной задействованной в СВО с российской стороны известной частной военной компании.