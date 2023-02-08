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РИА Новости

Студенты Приамурья, работающие на предприятиях ОПК, получат допстипендию

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Работа банкомата
Работа банкомата.
Источник изображения: © РИА Новости

Губернатор Приамурья Орлов поручил выплачивать допстипендию студентам, работающим в ОПК

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать механизм повышения зарплаты сотрудникам бронетанкового ремонтного завода в Белогорском муниципальном округе, а амурским студентам, работающим на предприятиях ОПК, - выплачивать дополнительную стипендию, сообщает правительство региона.

В сообщении говорится, что сейчас бронетанковому ремонтному заводу нужны дополнительные кадры. Для помощи в подборе кадров на предприятии работает специалист управления занятости. Подбор работников идет по всей области. Кроме того, на завод трудоустроено 13 студентов из областных колледжей и техникумов. Они проходят на предприятии производственную практику. Глава области поручил правительству оказать всестороннюю поддержку заводу в части привлечения кадров.

"Для того, чтобы они остались, там необходимо создать комфортные условия – обеспечить их жильем и предоставить дополнительные гарантии. Также важно, чтобы у начинающих сотрудников на производстве были наставники, которые будут им помогать. Амурские студенты, работающие на предприятиях ОПК, будут получать дополнительную стипендию, поручил минобру это обеспечить", - сказал Орлов.

Кроме того, по поручению губернатора правительство региона совместно с руководством бронетанкового ремонтного завода прорабатывает механизм повышения заработной платы сотрудникам предприятия.

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