Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО

В России в разы нарастили выпуск снарядов "Краснополь" для уничтожения танков НАТО

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России для нужд специальной военной операции на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов, которые станут одним из средств эффективного уничтожения танков Abrams и Leopard, сообщил РИА Новости источник.

"Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц", — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что темпы производства управляемых артиллерийских снарядов в этом году еще вырастут.

"Высокая точность снарядов "Краснополь" позволяет поражать одиночные малоразмереные цели противника, в том числе подвижные, например, танки, что неоднократно доказано в боевых условиях на практике. В частности, данные снаряды можно успешно использовать для уничтожения танков НАТО Abrams и Leopard, которые должны быть поставлены Украине", — уточнил источник.

Российские войска активно используют в рамках спецоперации 152-миллиметровые управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь". Такие боеприпасы имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.

"Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, то есть его отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" составляет до 25 километров.

В рамках спецоперации Вооруженные силы России применяют разведывательно-огневой контур — гаубицу со снарядом "Краснополь" и беспилотник с лазерным дальномером-целеуказателем, который летает в районе цели. Также неоднократно использовался вариант с применением подсветки цели наземным лазерным целеуказателем.