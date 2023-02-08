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ТАСС

Байден объяснил свое нежелание направлять Украине истребители F-16

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Юрий Михайленко/ ТАСС

По его мнению, истребители следует оставить в США

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объяснил свое нежелание направлять Киеву в качестве военной помощи истребители F-16 тем, что их, по его мнению, следует оставить в Соединенных Штатах.

Вопрос о том, почему он выступает против отправки Украине F-16, был задан Байдену в понедельник журналистами на Южной лужайке Белого дома, когда американский лидер возвращался из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

"Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация", - ответил Байден. Стенограмму его беседы с журналистами распространила пресс-служба Белого дома.

Байден заявил 30 января, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Однако газета The Washington post сообщила 1 февраля, что некоторые должностные лица Пентагона со скептицизмом отнеслись к этим словам Байдена. По свидетельству газеты, в военном ведомстве "предвидят потенциальное одобрение" передачи F-16 или вариант, при котором союзники Вашингтона предоставят Киеву эти приобретенные у Соединенных Штатов самолеты с разрешения американской стороны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Лавров Сергей
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