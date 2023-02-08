Стало известно, когда танки Challenger 2 будут переброшены на Украину

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Прибывшие в Британию представители вооруженных формирований киевского режима приступили к освоению основных боевых танков Challenger 2.

Как сообщает "РГ: русское оружие", в Сети появились фотографии, сделанные на одном из полигонов королевства. Пока боевикам ВСУ не доверяют настоящие боевые машины, а используют учебные модификации или, как их еще называют, ходовые тренажеры, известные под обозначением DTT.

На такой технике, представляющей собой танки, на которые вместо башен с орудиями установлены специальные рубки, оттачивают свои навыки механики-водители.

В это время уже на стационарных тренажерах проходят обучение наводчики, заряжающие и командиры. Осваивают матчасть и техники, которым предстоит обслуживать и ремонтировать машины.

По планам британского командования, уже в конце марта танки и их экипажи должны быть переброшены на Украину. Пока речь идет о четырнадцати экземплярах, хотя не исключено, что потерянные в боях машины будут заменяться на другие.

Challenger 2 приняты на вооружение почти три десятка лет назад. В ходе серийного производства, которое осуществлялось до 2009 года, выпущено более 400 танков и машин на их базе. 260 из общего количества - танки (38 были проданы в Оман), остальные - это бронированные ремонтно-эвакуационные и инженерные машины.

В качестве основного вооружения применена 120-мм нарезная пушка, которая, в отличие от тех, что установлены на Leopard 2, M1А1/А2 Abrams, AMX-56 Leclerc, Merkava Мк 3/4 и другие западные танки, применяет не стандартизированные боеприпасы. Имеются два 7,62-мм пулемета. Один спаренный, другой зенитный.

Боевая масса - 62500 кг. Мощность двигателя - 1200 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 58 км/ч. Запас хода по топливу - 400 км. Экипаж - четыре человека.