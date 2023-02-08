Войти
Вестник Мордовии

Стало известно, когда танки Challenger 2 будут переброшены на Украину

149
0
0

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Прибывшие в Британию представители вооруженных формирований киевского режима приступили к освоению основных боевых танков Challenger 2.

Как сообщает "РГ: русское оружие", в Сети появились фотографии, сделанные на одном из полигонов королевства. Пока боевикам ВСУ не доверяют настоящие боевые машины, а используют учебные модификации или, как их еще называют, ходовые тренажеры, известные под обозначением DTT.

На такой технике, представляющей собой танки, на которые вместо башен с орудиями установлены специальные рубки, оттачивают свои навыки механики-водители.

В это время уже на стационарных тренажерах проходят обучение наводчики, заряжающие и командиры. Осваивают матчасть и техники, которым предстоит обслуживать и ремонтировать машины.

По планам британского командования, уже в конце марта танки и их экипажи должны быть переброшены на Украину. Пока речь идет о четырнадцати экземплярах, хотя не исключено, что потерянные в боях машины будут заменяться на другие.

Challenger 2 приняты на вооружение почти три десятка лет назад. В ходе серийного производства, которое осуществлялось до 2009 года, выпущено более 400 танков и машин на их базе. 260 из общего количества - танки (38 были проданы в Оман), остальные - это бронированные ремонтно-эвакуационные и инженерные машины.

В качестве основного вооружения применена 120-мм нарезная пушка, которая, в отличие от тех, что установлены на Leopard 2, M1А1/А2 Abrams, AMX-56 Leclerc, Merkava Мк 3/4 и другие западные танки, применяет не стандартизированные боеприпасы. Имеются два 7,62-мм пулемета. Один спаренный, другой зенитный.

Боевая масса - 62500 кг. Мощность двигателя - 1200 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 58 км/ч. Запас хода по топливу - 400 км. Экипаж - четыре человека.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Оман
Украина
Продукция
Challenger 2
Leclerc
Leopard-2
Merkava
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.11.2019
Т-80 и Abrams отработали атаку
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
09.06.2016
Как «Армата» повлияла на танковое перевооружение в мире
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 03:31
  • 44049
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 03:24
  • 89
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 02:41
  • 10
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 01:21
  • 2397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.02 22:41
  • 2
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 07.02 20:18
  • 3
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 07.02 14:13
  • 2
Западу предложили "поделить" Украину по примеру Кипра
  • 07.02 13:43
  • 3
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском
  • 07.02 13:37
  • 2
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 07.02 13:29
  • 0
Раздел, смена власти и «корейский сценарий»для Украины
  • 07.02 01:40
  • 1
Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит