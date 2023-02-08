Арестович заявил о готовности Запада разделить Украину "по корейскому сценарию"

Бывший советник главы офиса президента страны сообщил о нехватке учебных мощностей для подготовки солдат для военного успеха Киева

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Украина не имеет сил для победы, поэтому страны Запада готовы реализовать в регионе концепцию "двух Корей", считает бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием <…>. Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит… Мы как общество не готовы к такому исходу <…>. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями", - цитирует в понедельник слова Арестовича украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 5 февраля в эфире телемарафона, который цитирует украинское издание "Клименко тайм", выступил с утверждением, что Киеву могут предложить "корейский вариант" урегулирования, предполагающий "условную 38-ю параллель". 38-я параллель - разделительная демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности "корейского варианта" урегулирования на Украине является очередной уткой, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Данилова о том, что Россия якобы может предложить Украине "корейский вариант", слухами и домыслами.