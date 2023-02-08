Посол КНР: в Китае видят озабоченность РФ расширением НАТО как предпосылку конфликта

Посол КНР во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI выразил мнение, что действия Запада не способствуют быстрому завершению конфликта на Украине

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Китай занимает нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, однако понимает озабоченность России расширением НАТО на Восток и планами по включению в альянс Украины, что стало предпосылкой нынешнего конфликта. Об этом заявил в понедельник посол КНР во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI.

"Угроза безопасности России исходит от НАТО уже десятки лет, <...> пять циклов расширения НАТО на Восток представляют существенную угрозу для безопасности России. Об этом говорит президент [РФ] Владимир Путин, он жестко выступает против включения ряда соседних стран в НАТО, в том числе Украины", - сказал Лю Шайе, отвечая на вопрос о предпосылках нынешнего конфликта на Украине.

"Вы считаете, что расширение НАТО не несет угрозы для безопасности России, но когда [первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев решил разместить ядерное оружие на Кубе, какова была реакция президента [США Джона] Кеннеди?" - продолжил он.

В ответ на замечание ведущего о том, что до специальной военной операции (СВО) якобы не было планов по включению Украины в альянс и не было размещено на ее территории натовских ракет, дипломат заметил, что это могло произойти в будущем.

"Если НАТО толкает свои границы к порогу России, она будет размещать и ракеты", - отметил он.

Лю Шайе в то же время уличил западные государства в двойных стандартах, заметив, что, хотя они и защищают столь решительно суверенитет и территориальную целостность Украины, вопрос о статусе Тайваня вызывает у них уже не столь однозначный отклик. Посол КНР выразил мнение, что действия Запада не способствуют быстрому завершению украинского конфликта.

"Китай остается нейтральным в этом кризисе, но мы считаем, что постоянные поставки все более тяжелых вооружений одной из сторон конфликта не способствует его скорому завершению. Это как подливать масла в огонь", - сказал он.

В ответ на соответствующие утверждения ведущего вечерней программы дипломат заверил, что Пекин не поставляет России оружие и "не делает ничего против урегулирования конфликта мирным путем".

"Несколько месяцев назад европейские страны отказывались поставлять танки на Украину, а теперь поставляют. Сегодня они отказываются поставлять боевые самолеты, но, возможно, через несколько месяцев они их поставят", - заметил он.

"Возможно, однажды члены НАТО задумаются, являются ли они сторонами конфликта", - добавил посол КНР.