Войти
ТАСС

Посол КНР: в Китае видят озабоченность РФ расширением НАТО как предпосылку конфликта

142
0
0
Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Max12Max

Посол КНР во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI выразил мнение, что действия Запада не способствуют быстрому завершению конфликта на Украине

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Китай занимает нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, однако понимает озабоченность России расширением НАТО на Восток и планами по включению в альянс Украины, что стало предпосылкой нынешнего конфликта. Об этом заявил в понедельник посол КНР во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI.

"Угроза безопасности России исходит от НАТО уже десятки лет, <...> пять циклов расширения НАТО на Восток представляют существенную угрозу для безопасности России. Об этом говорит президент [РФ] Владимир Путин, он жестко выступает против включения ряда соседних стран в НАТО, в том числе Украины", - сказал Лю Шайе, отвечая на вопрос о предпосылках нынешнего конфликта на Украине.

"Вы считаете, что расширение НАТО не несет угрозы для безопасности России, но когда [первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев решил разместить ядерное оружие на Кубе, какова была реакция президента [США Джона] Кеннеди?" - продолжил он.

В ответ на замечание ведущего о том, что до специальной военной операции (СВО) якобы не было планов по включению Украины в альянс и не было размещено на ее территории натовских ракет, дипломат заметил, что это могло произойти в будущем.

"Если НАТО толкает свои границы к порогу России, она будет размещать и ракеты", - отметил он.

Лю Шайе в то же время уличил западные государства в двойных стандартах, заметив, что, хотя они и защищают столь решительно суверенитет и территориальную целостность Украины, вопрос о статусе Тайваня вызывает у них уже не столь однозначный отклик. Посол КНР выразил мнение, что действия Запада не способствуют быстрому завершению украинского конфликта.

"Китай остается нейтральным в этом кризисе, но мы считаем, что постоянные поставки все более тяжелых вооружений одной из сторон конфликта не способствует его скорому завершению. Это как подливать масла в огонь", - сказал он.

В ответ на соответствующие утверждения ведущего вечерней программы дипломат заверил, что Пекин не поставляет России оружие и "не делает ничего против урегулирования конфликта мирным путем".

"Несколько месяцев назад европейские страны отказывались поставлять танки на Украину, а теперь поставляют. Сегодня они отказываются поставлять боевые самолеты, но, возможно, через несколько месяцев они их поставят", - заметил он.

"Возможно, однажды члены НАТО задумаются, являются ли они сторонами конфликта", - добавил посол КНР. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Тайвань
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
05.12.2022
"Очень умный политик": польский посол в США рассказал о Путине и Украине
26.04.2022
В основе отношений Азии и России лежат интересы, а не ценности
17.02.2022
The Telegraph: рынки сделали ставку на победу Путина
15.11.2021
The Times (Великобритания): британские войска появились в Польше в условиях напряженности с Россией
21.10.2021
Fox News (США): Россия закрывает свое представительство в НАТО, а министр обороны США посещает страны, стремящиеся вступить в альянс
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
10.11.2014
Пекин Москве – партнер, но не друг
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 03:31
  • 44049
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 03:24
  • 89
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 02:41
  • 10
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 01:21
  • 2397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.02 22:41
  • 2
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 07.02 20:18
  • 3
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 07.02 14:13
  • 2
Западу предложили "поделить" Украину по примеру Кипра
  • 07.02 13:43
  • 3
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском
  • 07.02 13:37
  • 2
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 07.02 13:29
  • 0
Раздел, смена власти и «корейский сценарий»для Украины
  • 07.02 01:40
  • 1
Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит