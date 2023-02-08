Bloomberg: Запад не поможет Украине "вернуть" Донбасс и Крым

В украинском конфликте царит неопределенность, считает редакция Bloomberg. По мнению одного из экспертов, которое приводит автор статьи, Вашингтон не будет помогать Киеву с "возвращением" военным путем Донбасса и Крыма.

Брук Сэмпл (Brooke Sample)

НАТО и Запад отправляют на Украину все больше оружия для обороны от путинской армии. Достаточно ли его, или слишком мало, и не слишком ли поздно оно прибывает? Мы просто не знаем.

Российский президент Владимир Путин самоуверенно полагал, что его военная операция на Украине завершится очень быстро. Но прошел почти год, а Украина продолжает сражаться, посрамив российского диктатора на мировой арене, в то время как тот пытается заручиться поддержкой внутри страны, вспоминая давние победы.

НАТО и Запад услышали, наконец, мольбы украинского президента Владимира Зеленского о помощи и решили поставить ему танки, бронемашины и оружие. Но есть повод для тревоги, потому что эта техника может не успеть к ожидаемому весной путинскому наступлению. "С прибытием танков незамедлительно потребуется прикрытие с воздуха, а для этого нужно больше боевых самолетов, особенно советских МиГ-29 и американских F-16, — пишет бывший командующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис. — Пока Запад воздерживается от поставок самолетов, но дебаты на эту тему очень скоро активизируются".

Из-за этого возникает самый важный вопрос: когда все это закончится. Да, Путин переоценил свои возможности и не смог одержать победу в конфликте. Но союзники Украины тоже могут переоценить свои возможности и готовность закончить этот конфликт.

"Боевые действия длятся почти год, но неопределенности относительно хода и исхода конфликта стало еще больше", — пишет Хал Брэндс (Hal Brands). Если раньше Америка оказывала помощь Украине из страха перед российской ядерной эскалацией, то сейчас она помогает ей из страха перед долгой войной на истощение, которая станет испытанием для международных отношений. Такая помощь имеет свои пределы, ибо американский президент Джо Байден отказывается отправлять на линию фронта свои войска, не желая еще больше гневить Путина. "Цель Вашингтона состоит в том, чтобы Украина могла себя защитить, была политически независимой и экономически жизнеспособной. А это вовсе не означает, что надо возвращать недосягаемые на сегодня районы, такие как Донбасс или Крым", — продолжает Брэндс.

Россия и Украина чувствуют необходимость сделать следующий шаг, но "колеблются, опасаясь решительных действий", пишет Леонид Бершидский. "Хрупкое равновесие на поле боя становится все более неустойчивым. Скоро, очень скоро что-то должно начаться". НАТО и Запад полны желания отстоять демократические ценности, но не хотят, чтобы Украина зависела от помощи. А потенциальные союзники России из незападного мира испытывают все большее нетерпение и раздражение из-за бездействия Путина".

Несмотря на все просчеты Путина, китайский лидер Си Цзиньпин не отказался от своих отношений с ним. И не откажется, пишет Клара Ферейра Маркес (Clara Ferreira Marques). "Дело вовсе не в каком-то там идеологическом или автократическом пакте, — заявляет она. — Ничего подобного нет. Дело в прагматизме, в корыстных интересах и в главной проблеме Пекина, какой являются США". Прагматизм распространяется на сферу торговли. Попросту говоря, Россия нуждается в Китае, а он в ней нет.

Но у двух стран есть общая цель, говорит Клара. Это претензии и обиды на США. Китай не демонстрирует никакого желания оказывать России военную помощь. "Но Китай прекрасно понимает, что друзья познаются в беде", — предупреждает она.

А Запад может пожалеть о своей чрезмерной вовлеченности в украинский конфликт. "Все крупные страны западного альянса были причастны к военным фиаско, опустошившим целые регионы Азии, Ближнего Востока и Африки, — пишет Панкадж Мишра (Pankaj Mishra). — Поэтому есть все основания для тревоги, так как не понесший никакого наказания за чудовищные и катастрофические промахи интеллектуально-промышленный комплекс Запада снова поддерживает военную интервенцию, но на сей раз — против фанатичного лидера ядерной державы".

По мнению редакции Bloomberg, победа может свестись к экономическим интересам. Украинская экономика разрушена в ходе военных действий, и это подрывает долговременную стабильность страны. "Военную помощь Украине справедливо считают инвестицией в безопасность Запада, — пишет редакция. — Но победа завоевывается не только на поле боя". Можно ли будет усадить Россию за стол переговоров об окончании вооруженного конфликта и о его итогах — это открытый вопрос. Но полный коллапс грозит не только украинской экономике. И Путину следует помнить об этом.