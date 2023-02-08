Американский сенатор допустил поставки истребителей Западом Украине в будущем

Крис Кунс также отметил, что на обучение ВСУ их применению уйдет много времени

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Американский сенатор-демократ Крис Кунс (от штата Делавэр) считает, что страны Запада могут предоставить Киеву истребители на каком-то этапе в будущем.

"Я понимаю и уважаю резкое "нет" [президента США Джо Байдена] в ответ на вопрос о том, поставим ли мы [Киеву истребители] F-16. <...> Я понял это <...>, как то, что [США не будут передавать Украине истребители] прямо сейчас", - сказал Кунс выступая на конференции американской Коалиции за глобальное лидерство США, проходившей в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"В конечном итоге мы должны поговорить о гарантиях безопасности для Украины. Как Украина может чувствовать себя уверенно, идя на переговоры с РФ, а в какой-то момент они должны будут это сделать, если нет гарантий их безопасности?" - продолжил американский сенатор.

Кунс полагает, что РФ будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока Запад "не сможет обеспечить достаточную безопасность за счет предоставления Украине систем вооружений, которые позволят украинцам защищать свою родину". "Будет ли это в конечном счете включать передовые истребители от какого-то источника на Западе? Я думаю, будет", - добавил сенатор. При этом он отметил, что "на обучение [ВСУ применению этих истребителей] уйдет много времени".

"В долгосрочной перспективе мы должны решить, что даст Украине возможность достичь мира, во-первых, за счет победы на поле боя, во-вторых, за счет наличия систем вооружений, необходимых для сдерживания будущего вторжения РФ", - считает сенатор.

Байден заявил 30 января, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Однако газета The Washington Post сообщила 1 февраля, что некоторые должностные лица Пентагона со скептицизмом отнеслись к этим словам Байдена. По свидетельству газеты, в военном ведомстве "предвидят потенциальное одобрение" передачи F-16 или вариант, при котором союзники Вашингтона предоставят Киеву эти приобретенные у Соединенных Штатов самолеты с разрешения американской стороны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.