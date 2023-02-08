Войти
ТАСС

Американский сенатор допустил поставки истребителей Западом Украине в будущем

144
0
0
F-16 ВВС США
F-16 ВВС США.
Источник изображения: mota.ru

Крис Кунс также отметил, что на обучение ВСУ их применению уйдет много времени

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Американский сенатор-демократ Крис Кунс (от штата Делавэр) считает, что страны Запада могут предоставить Киеву истребители на каком-то этапе в будущем.

"Я понимаю и уважаю резкое "нет" [президента США Джо Байдена] в ответ на вопрос о том, поставим ли мы [Киеву истребители] F-16. <...> Я понял это <...>, как то, что [США не будут передавать Украине истребители] прямо сейчас", - сказал Кунс выступая на конференции американской Коалиции за глобальное лидерство США, проходившей в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"В конечном итоге мы должны поговорить о гарантиях безопасности для Украины. Как Украина может чувствовать себя уверенно, идя на переговоры с РФ, а в какой-то момент они должны будут это сделать, если нет гарантий их безопасности?" - продолжил американский сенатор.

Кунс полагает, что РФ будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока Запад "не сможет обеспечить достаточную безопасность за счет предоставления Украине систем вооружений, которые позволят украинцам защищать свою родину". "Будет ли это в конечном счете включать передовые истребители от какого-то источника на Западе? Я думаю, будет", - добавил сенатор. При этом он отметил, что "на обучение [ВСУ применению этих истребителей] уйдет много времени".

"В долгосрочной перспективе мы должны решить, что даст Украине возможность достичь мира, во-первых, за счет победы на поле боя, во-вторых, за счет наличия систем вооружений, необходимых для сдерживания будущего вторжения РФ", - считает сенатор.

Байден заявил 30 января, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Однако газета The Washington Post сообщила 1 февраля, что некоторые должностные лица Пентагона со скептицизмом отнеслись к этим словам Байдена. По свидетельству газеты, в военном ведомстве "предвидят потенциальное одобрение" передачи F-16 или вариант, при котором союзники Вашингтона предоставят Киеву эти приобретенные у Соединенных Штатов самолеты с разрешения американской стороны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
30.11.2022
Лидеры НАТО задумались о передаче Украине истребителей МиГ-29 и F-16
27.10.2022
Глава Минобороны Украины полагает, что Киев получит западные танки и истребители
21.09.2022
В Пентагоне заявили, что Украина может получить истребители F-16 через два-три года
22.08.2022
США не стоит играть с огнем на Украине. Иначе Россия даст ядерный ответ
10.08.2022
США выделили Украине военную помощь еще на $1 млрд
30.09.2019
В лазерном прицеле: какие технологии используются на прокси-войне в Ливии
07.07.2014
"Грачи" прилетели
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 03:31
  • 44049
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 03:24
  • 89
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 02:41
  • 10
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 01:21
  • 2397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.02 22:41
  • 2
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 07.02 20:18
  • 3
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 07.02 14:13
  • 2
Западу предложили "поделить" Украину по примеру Кипра
  • 07.02 13:43
  • 3
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском
  • 07.02 13:37
  • 2
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 07.02 13:29
  • 0
Раздел, смена власти и «корейский сценарий»для Украины
  • 07.02 01:40
  • 1
Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит