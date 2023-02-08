В Америке высказались против "чрезмерной и неуместной" поддержки Украины

Javan: в США выросло число противников "чрезмерной и неуместной" помощи Украине

Последние опросы показали, что все больше американцев выступают против финансовой поддержки Украины, пишет Javan. Они считают неприемлемым "распахивать кошельки" ради другой страны и отмечают, что Россия на самом деле не представляет прямой угрозы для США.

Результаты последних социологических исследований и изучения общественного мнения показывают, что растет число американцев, которые полагают, что финансовая поддержка Украине, выделяемая Западом, в частности США, чрезмерна. Недовольство западной общественности набирает обороты, словно в ответ на усилившиеся противоречия и дискуссии между США и их союзниками по блоку НАТО по объемам помощи Киеву — помощи, прежде всего, военной.

Например, анализы, проведенные исследовательским центром PEW в Вашингтоне, демонстрируют, что примерно четверть всех респондентов-американцев, точнее, 26%, полагают, что помощь, которую оказывает Украине Запад, чрезмерна и "неуместна" в столь больших объемах. Эта пропорция (противников оказания помощи Украине) с начала российской спецоперации устойчиво растет, и, сравнительно с показателями в сентябре 2022 года, выросла еще на 6 %.

По данным самых разных информационных ресурсов, Америка за прошедший год перечислила Украине миллиарды долларов для того, чтобы последняя могла "защищать себя" в боевых противостояниях с российской армией. В пакет финансовой помощи, утвержденный в конце прошлого года в объеме в 1,7 триллиона долларов, законодатели включили 46 миллиардов долларов, предназначенных для помощи Киеву и союзникам США по НАТО.

Но уровень расходов, который американские конгрессмены определили в пользу Украины, сразу же подвергся критике со стороны ряда республиканцев. Они полагают, что страна "распахнула кошельки" в пользу иностранного государства на неприемлемо высоком уровне. Кевин Маккарти, тогда лидер республиканского меньшинства в Палате представителей, еще в октябре прошлого года заявлял, что правые не будут давать карт-бланш в поддержку Украины, если его партия получит большинство в Палате по итогам праймериз (чего в итоге республиканцы и добились). Другой известный представитель Республиканской партии, бизнесвумен от избирательного округа Колорадо Лорен Боберт, также написала тогда в своем аккаунте в Твиттере: "Президенту Байдену нужно, наконец, осознать, что Америка — это не бездонный кошелек-банкомат, откуда могут снимать средства все желающие".

Помимо мнения ряда видных республиканцев, заседающих в конгрессе, опрос, охвативший более 5100 человек, показал (с погрешностью примерно в 1,7%), что в сумме около 40% опрошенных, куда вошли и избиратели-сторонники Партии республиканцев и сторонники независимых, полагают, что Соединенные Штаты не должны расходовать столь большие средства на Украину. При этом в сентябре прошлого года аналогичного мнения придерживались 32%, а сразу после начала российской СВО на Украине — только 9%.

Хотя отношение некоторых республиканцев к вопросу о финансовой помощи Украине и смягчилось за последние несколько недель, упомянутый опрос все же показал, что американские избиратели считают боевые действия на Украине не столь большой угрозой для США. Только 29% республиканцев и независимых, готовых их поддержать, рассматривают действия России на Украине "серьезной угрозой" для Соединенных Штатов.

И еще один интересный вывод, который может быть сделан из проведенных недавно исследований общественного мнения в США: в марте 2022 года, когда спецоперация России на Украине только началась, как раз республиканцы, в большей степени, чем демократы, полагали, что это представляет собой опасность для Соединенных Штатов. Теперь, однако, это соотношение изменилось — в то, что действия России несут прямую угрозу для США, больше верят демократы (на уровне 43% опрошенных).