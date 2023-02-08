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ИноСМИ

Вашингтон должен внятно объяснить, чего он добивается на Украине

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.
Источник изображения: © Пресс-служба Офиса президента Украины

Конгрессмен Уоррен Дэвидсон: нам пора сосредоточиться на интересах Америки, а не Украины

Рациональные цели США и Украины расходятся, а Зеленский не хочет ставить перед собой задачи поскромнее или искать альтернативу американскому карт-бланшу, считает конгрессменДэвидсон. Он отметил, что Вашингтон должен внятно объяснить, чего он добивается на Украине.

Уоррен Дэвидсон (Warren Davison)

Приближается первая годовщина начала боевых действий на Украине, и американцам как никогда важно спросить себя: кому это выгодно?

Американский карт-бланш для Украины приведет скорее к затяжной войне, чем к быстрому и решающему исходу. За продолжительный конфликт на Украине выступают три группы: Владимир Путин, мировой ВПК и Китай.

Пока на Украине на утихают боевые действия, Путин достигнет своего: Киев не примут в НАТО. Еще президент Эйзенхауэр предупреждал, что интересы раздутого ВПК пойдут вразрез с истиной и интересами Америки. Наконец, Китай доволен, что Америка впустую растратила свое превосходство после окончания холодной войны. Американской внешней политике нужна стратегическая глубина, а не ошибочный подход, который лишь ограничил нашу свободу, подорвал безопасность и наделал нам долгов.

Эксперты и профессионалы от разведки объясняют несправедливое путинское вторжение на Украину множеством мотивов. Я не буду подробно на них останавливаться, но через них красной нитью проходит одна сквозная тема: Путин не хочет, чтобы Украина влилась ни в НАТО, ни в Европейский союз. И доколе на Украине тлеет конфликт, ни того, ни другого не произойдет.

Расчет, что Америка либо будет сражаться сама, либо профинансирует еще одну бесконечную войну, чреват катастрофическим провалом. Более того, поскольку наши рациональные цели действительно расходятся, это не дает президенту Украины Зеленскому стимула ставитьперед собой цели поскромнее или искать альтернативу американскому карт-бланшу.

Очевидно, что люди из нашего ВПК точно не в накладе: они продадут больше оружия и боеприпасов. Американская оборонно-промышленная база лучшая в мире, и так и должно быть впредь, чтобы США сохранили преимущество на поле боя. Однако стратегические просчеты и невынужденные ошибки не только перечеркнули успехи холодной войны, но и отбросили нас назад и подорвали нашу национальную безопасность.

В ответ на теракты 11 сентября Америка потратила почти 7 триллионов долларов на необходимую, но совершенно расфокусированную войну. Контраст между первоначальной войной в Ираке и гораздо более эффективными и целенаправленными усилиями по разгрому ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация, – Прим. ИноСМИ) бросается в глаза. Наконец, после многих лет мутных и плохо сформулированных заданий возобладал рациональный подход — принцип экономии сил (неизменный на войне).

Наконец, Китай продвигает свои интересы с использованием всего государственного аппарата и уже значительно превзошел Америку и Запад со времен окончания холодной войны. Покуда Америка ведет бесконечные войны, Коммунистическая партия Китая утроила свою экономику, вырастила средний класс и сосредоточилась на глобальной стратегии, благодаря которой весь мир, кроме США, налаживает с Пекином тесные связи. Пора и нам сконцентрироваться на интересах Америки — чтобы правительство добивалось результатов ради собственных граждан.

Без ясных целей и четких принципов ответственность за наши успехи или неудачи нельзя возлагать ни на дипломатов, ни на воинов. Вольно или невольно, но отсутствие ясности вместо решающих результатов приводит к затяжным и бесплодным войнам. Этот же провальный цикл запущен и на Украине.

Приближается годовщина конфликта, на который мы уже потратили больше самой России — и ради чего? Чтобы сменить в Москве режим? Чтобы изгнать с Украины российские войска? И из Крыма тоже? Или, может, найти некое решение, чтобы боевые действия не перекинулись на наших союзников по НАТО?

У нас нет четкой цели, поэтому не может быть и ответственности — и даже наш инстинктивный ответ парадоксальным образом служит интересам других за счет наших же граждан. Американской внешней политике нужна стратегическая глубина, а не просто расходы на оборону. Для начала надо внятно объяснить, чего мы добиваемся на Украине — и это поможет сохранить нашу власть и мощь там, где она нужнее всего.

Уоррен Дэвидсон — конгрессмен, бывший армейский рейнджер, выпускник Вест-Пойнта и член Комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканец от Огайо.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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