США заявили, что пытаются укрепить военный потенциал Украины на долгосрочную перспективу

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ушел от ответа на вопрос о возможности передачи Киеву самолетов F-16

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают укрепить военный потенциал Украины на долгосрочную перспективу. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"<...> Мы думаем не только о сегодняшней битве, но и о будущем потенциале Украины, чтобы она могла защищать себя и сдерживать российскую агрессию в перспективе", - утверждал представитель Белого дома, выступая по видеосвязи на конференции американской Коалиции за глобальное лидерство США, проходящей в Уилмингтоне (штат Делавэр).

При этом Салливан, по сути, подтвердил, что американская администрация изучает в том числе возможности поставки Киеву на каком-то этапе таких вооружений, как истребители-бомбардировщики F-16, а также иных подобных сложных систем. "Все это рассматривается по мере того, как мы изучаем поставленные вами вопросы [о возможности передачи Киеву самолетов F-16] и другие вопросы, касающиеся других систем [вооружений]. Но это все на уровне принципа. Если же касаться конкретики по этой системе (истребителям F-16 - прим. ТАСС) в данном контексте, то я просто ограничусь напоминаем о том, что сказал [ранее] президент [США Джо Байден]. И мы продолжим делать ту работу, которой занимаемся, консультируясь с украинцами и союзниками", - подчеркнул Салливан. Когда его прямо попросили уточнить, планирует ли Вашингтон предоставить Киеву самолеты F-16, советник американского лидера ответил: "Боюсь, что сегодня мне нечего добавить к сказанному президентом Байденом, когда ему задали этот вопрос. Добавить мне нечего".

Салливан не пояснил, возможна ли поездка Байдена в Европу в связи с годовщиной начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. "По Украине. Мне нечего объявлять ни о каких поездках или конкретных планах президента на 24 февраля", - заявил помощник главы американской администрации.

Байден заявил 30 января, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Однако газета The Washington Post сообщила 1 февраля, что некоторые должностные лица Пентагона со скептицизмом отнеслись к этим словам Байдена. По свидетельству газеты, в военном ведомстве "предвидят потенциальное одобрение" передачи F-16 или вариант, при котором союзники Вашингтона предоставят Киеву эти приобретенные у Соединенных Штатов самолеты с разрешения американской стороны.

Кроме того, как отметил 30 января Байден, он "не уверен" в том, что посетит Европу по случаю годовщины начала СВО. Вместе с тем президент заявил, что намерен поехать Польшу, но пока не знает, когда именно может состояться такой визит. Телекомпания NBC передала 25 января, что Байден рассматривает возможность посещения в феврале нескольких европейских стран.