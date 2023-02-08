В Белоруссии считают маловероятным возведение Украиной погранстен в ближайшее время

Это бесполезно для Киева в текущей ситуации, заявил начальник оперативно-аналитического управления Государственного пограничного комитета республики Дмитрий Любкин

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Масштабное строительство украинской стороной заградительных стен на границе с Белоруссией в ближайшей перспективе маловероятно и в текущей ситуации бесполезно для Киева. Об этом в понедельник заявил начальник оперативно-аналитического управления Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Дмитрий Любкин.

"Да, на белорусско-украинском участке границы есть такая тенденция, что украинская сторона начала возводить стационарные заборы бетонные, в чем-то копируя своих коллег из Польши и Литвы. Как мы знаем, это очень дорогая деятельность, их нужно потом содержать, обеспечивать. На текущий момент протяженность забора крайне маленькая. Я думаю, что в ближайшей перспективе ничего там такого серьезного не будет", - сказал он в эфире телеканала CTV.

Любкин напомнил о так и не реализованном полностью Украиной проекте возведения заградительных сооружений на российской границе, известном как "вал Яценюка", ознаменовавшемся в свое время серией коррупционных скандалов. "В нынешней ситуации для Украины это (возведение заградительных стен на границе с Белоруссией - прим. ТАСС) - просто бесполезное дело", - уверен начальник управления Госпогранкомитета.

О начале строительства киевской стороной бетонной стены в Волынской области на границе с Белоруссией ГПК сообщал в середине ноября 2022 года. На тот момент сотрудники Государственной пограничной службы Украины возвели несколько сот метров бетонной конструкции высотой три-четыре метра, поверх которой в два ряда была установлена колючая проволока типа "егоза".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце января утвердил решения по охране государственной границы в 2023 году, в рамках которых основные усилия будут сосредоточены на украинском направлении. По данным Государственного пограничного комитета, по состоянию на начало года в районе белорусской границы Украина сосредоточила группировку из 17,2 тыс. военнослужащих, Киев продолжает оборудование инженерных заграждений, в том числе минных полей, осуществляется подрыв мостов. Украинская сторона регулярно совершает на границе провокационные действия, в том числе с использованием оружия, в 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев. Ранее погранкомитет сообщал о том, что в целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы. Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км.