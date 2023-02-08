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ТАСС

Военная помощь Нидерландов Украине превысила €1 млрд

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Кайса Оллонгрен
Кайса Оллонгрен.
Источник изображения: rossaprimavera.ru

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен отметила, что помощь Киеву имеет последствия для готовности ВС Нидерландов

ГААГА, 6 февраля. /ТАСС/. Нидерланды оказали к настоящему моменту Украине военную помощь более чем на €1 млрд. Об этом сообщила в понедельник в письме парламенту министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

Как свидетельствует из документа, опубликованного на сайте главного законодательного органа страны, по состоянию на 24 января общий размер военной помощи, предоставленной после начала РФ специальной военной операции на Украине, "достиг €1,07 млрд". Речь в данном случае идет о самой продукции военного назначения, закупках техники и оборудования для нужд Украины, а также средствах, выделяемых в специализированные фонды.

По словам министра, оказание помощи Украине имеет последствия для готовности ВС Нидерландов, однако на данный момент положение дел остается приемлемым. В долгосрочной же перспективе стране необходим план по пополнению запасов и закупке новой техники. Над ним в настоящее время ведется работа.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Нидерланды в 2023 году планируют выделить €2,5 млрд на гуманитарную и военную поддержку Украины, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку, а также на помощь в привлечении к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Украина
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