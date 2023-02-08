В Белоруссии создаются маневренные группы погранрезерва

Минск. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - В Госпогранкомитете Белоруссии заявили о создании маневренных групп погранрезерва.

"Принято решение по созданию более мощных пограничных резервов: маневренные группы, высокомобильные подразделения. Экипированы очень неплохо. Когда выезжают быстренько в район проведения определенных действий, отрабатывают, сворачиваются, перемещаются в другую точку", - сообщил начальник оперативно-аналитического управления Госпогранкомитета Белоруссии Дмитрий Любкин в понедельник в эфире гостелеканала СТВ.

"Кроме того, на усилении у нас есть подразделения Вооруженных сил внутренних войск. Взаимодействие очень хорошо налаженное. Отрабатываются в ходе учебных мероприятий, действий. Кроме этого, есть подразделения специального назначения, вы знаете, которые тоже отрабатывают совместно со своими коллегами из силовых структур внезапные активные действия по уничтожению небольших формирований", - добавил он.