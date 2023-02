Планы строительства завода по производству иранских БЛА в Елабуге

Американская газета "The Wall Street Journal" в материале Dion Nissenbaum и Warren P. Strobe "Moscow, Tehran Advance Plans for Iranian-Designed Drone Facility in Russia. The two countries are deepening a military partnership that has alarmed the West" ("Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов по созданию завода по производству беспилотных летательных аппаратов иранской разработки в России. Две страны углубляют военное партнёрство, которое все более тревожит Запад") cоообщает о совместном российско-иранском проекте по строительству в Елабуге в Татарстане завода по производству беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов иранской разработки.

Иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136 (c) ISPI

Как заявили официальные лица из страны, связанной с США, Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов по строительству нового завода в России, который может изготовить не менее 6000 беспилотных летательных аппаратов иранской разработки для войны на Украине, что свидетельствует об углублении сотрудничества между этими двумя странами.

По словам официальных лиц, в рамках формирующегося военного союза высокопоставленная иранская делегация вылетела в Россию в начале января, чтобы посетить планируемую площадку для завода и

проработать детали по запуску проекта. Обе страны стремятся разработать более скоростной беспилотник, который может создать новые проблемы для ПВО Украины, заявили официальные представители.

Тегеран уже предоставил Москве сотни беспилотников, с помощью которых она наносила удары по военным и гражданским объектам на Украине, заявили представители США. И администрация президента США Байдена предупредила, что Россия и Иран развивают "полноценное оборонное партнерство".

Белый дом заявил, что Москва обучала иранских пилотов пилотировать российские реактивные истребители, которые она намерена поставить Тегерану к концу года.

В декабре Белый дом предупредил, что Москва и Тегеран рассматривают возможность создания совместной производственной линии по производству беспилотников в России.

Теперь, по словам официальных лиц, из страны, союзной с США, переговоры вылились в конкретные планы с состоявшимся 5 января визитом [иранской делегации] в российский город Елабугу, примерно в 600 милях к востоку от Москвы. Иранцы посетили свободную площадку, где руководители двух стран планируют построить новый завод, который сможет в ближайшие годы произвести не менее 6000 беспилотников.

Официальные лица заявили, что иранскую делегацию возглавлял бригадный генерал Абдолла Мехраби, глава Организации джихада исследования и самообеспечения Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, и Гасем Дамавандян, исполнительный директор иранской организации Qods Aviation Industries, ключевого оборонного производителя, который, по мнению США, играет центральную роль в разработке и производстве беспилотников в Иране.

Российские и иранские официальные лица не ответили на запросы о комментариях.

До сих пор Иран поставлял России в основном так называемые беспилотники-камикадзе [барражирующие боеприпасы] Shahed-136, содержащие небольшой заряд взрывчатки, который подрывается при попадании беспилотника в цель, по словам американских и украинских официальных лиц.

Россия использовала эти беспилотники для ударов по энергосистеме Украины в попытке вывести из строя электроэнергетику и электроснабжение страны в холодную зиму и подорвать моральный дух. Через некоторое время ПВО Украины удалось в значительной степени нейтрализовать угрозу беспилотников. Shahed-136 - тихоходный и шумный беспилотник с двигателем с воздушным винтом, что делает его относительно легко обнаруживаемым и сбиваемым. По заявлениям украинских ВВС, Украина сбила более 540 беспилотников с того времени прошлой осенью, когда они начали появляться в небе страны.

Теперь, по словам официальных лиц, Иран работает с Россией над разработкой модернизации Shahed-136, которая, как ожидается, будет включать новый двигатель, чтобы он мог летать быстрее и дальше. Новый завод [в Елабуге] будет производить этот модернизированный беспилотник. Это может создать новые проблемы для Украины и других стран, которые могут стать целями для этих беспилотников.

Земляные работы на заводе пока не были начаты, поэтому ожидается, что эта производственная линия не окажет немедленного влияния на баланс сил на Украине, где имеются признаки намерений России начать новое наступление в ближайшие недели.

Завод беспилотников является частью сделки между Россией и Ираном на 1 миллиард долларов, заявили официальные лица. Москва предоставила Ирану вооружение, захваченное на поле боя на Украине, которое они пытаются воспроизвести, сказали официальные представители.

США предупредили, что Иран согласился таже поставить Москве баллистические ракеты. Однако пока, по словам официальных лиц США и их союзников, нет никаких признаков того, что Тегеран отправил такие ракеты в Россию.

Россия и Иран продолжают развивать более тесные связи по различным направлениям. Две страны недавно подключили свои межбанковские платежные системы обмена сообщениями, открыв путь для всех иранских банков для заключения сделок с российскими кредиторами. Обе страны сталкиваются со строгими международными санкциями против их банковских отраслей.

По видимому совпадению, 6 января, на следующий день после того, как иранские официальные лица вылетели в Россию, чтобы провести переговоры по поводу создания завода по производству беспилотников, США ввели экономические санкции против Дамавандяна. Этот руководитель иранской авиационной промышленности обвиняется Америкой в надзоре за поставками Ираном беспилотников России и обучением российских сил обращению с этим вооружением. США наложили экономические санкции на бригадного генерала Мехраби в 2021 году, когда Америка обвинила этого иранского военачальника в руководстве производством и закупкой специальных двигателей для парка беспилотных летательных аппаратов Ирана.

Коллега imp_navigator в материале "6000 дронов" по поводу данной публикации сообщает:

The Wall Street Journal пишет, что в начале января в российской Елабуге побывала иранская делегация на месте где будут строить новое совместное предприятие по производству БПЛА с указываемым объемом выпуска в 6000 дронов (только непонятно за какое время). в т.ч. пишут что якобы там будут выпускать новый более скоростной вариант дронов-камикадзе разрабатываемый сейчас Ираном и Россией.

Интересен состав иранской делегации, которая, опять же, если верить информации от The Wall Street Journal, побывала в январе в Елабуге на месте для постройки российского завода. Во-первых, если действительно приезжал руководитель Организации джихада исследования и самообеспечения Аэрокосмических сил КСИР, то это еще раз говорит о весьма высоком уровне доверия между сторонами, так как этот человек прямо курирует многие ключевые разработки не только в сфере БПЛА, но и иранских баллистических и крылатых ракет. Во вторых, если был исполнительный директор Qods Aviation Industries, то речь там возможно идет не только о дронах-камикадзе.. Qods Aviation Industries - это разработчик и производитель дронов линейки Mohajer.