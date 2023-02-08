В Белоруссии отметили рост воздушной активности Запада у границ республики

В Белоруссии отметили резкий рост числа полетов разведавиации Запада у своих границ

МОСКВА, 6 февраля/ Радио Sputnik. Интенсивность полетов авиации стран Запада вблизи границ Белоруссии кратно возросла, заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Анатолий Булавко.

"К сожалению, говорить, что появилась тенденция к снижению интенсивности полетов военной боевой, разведывательное авиации, мы не можем. Количество полетов увеличивается кратно: если раньше мы говорили о 30-70 полетах в месяц, то на прошлой неделе – более 140", – цитирует его РИА Новости.

По данным Булавко, примерно каждый третий полет относится к разведывательной авиации, причем как пилотируемой, так и беспилотной.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил организовать проверку боеготовности вооруженных сил страны.

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