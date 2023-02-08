Войти
Интерфакс-АВН

В Минске озвучили условия организации народного ополчения

169
0
0
Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Минск. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - В Генеральном штабе Вооруженных сил Белоруссии назвали условия организации народного ополчения.

"Народное ополчение - это прекрасная идея. Она возникла, потому что у нас есть территориальная оборона. И, как правило, силы и средства территориальной обороны создаются в районных и областных центрах. То есть наши районные и областные центры защищены. Там есть роты, батальоны - все сделано, поделено по планам. Есть у нас сельские советы, и мы знаем, что на несколько сельских советов есть один участковый. Сама идея нашего Главнокомандующего заключается в чем? Чтобы дать возможность в этих сельских советах защищаться людям", - сказал заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Виктор Тумар в понедельник в эфире гостелеканала СТВ.

"Потому что, когда мы видим - возникает вооруженный конфликт, тогда безвластие, мародерство, бандитизм. И тогда это ополчение может организоваться, и оно охраняет свой дом, свою деревню, свой сельский совет. Естественно, во взаимодействии со всеми органами власти, которые действуют и отвечают на этой территории", - отметил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Похожие новости
29.06.2021
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Минобороны Республики Беларусь утвердили схему кооперации по ремонту ЗРК "Тор"
25.06.2021
В ФСВТС заявили о выполнении оружейных контрактов с Арменией
28.11.2016
Калининградская область — ракетное пугало России (Defence24, Польша)
18.11.2016
Лукашенко заявил об увеличении потока оружия и взрывчатки из Украины
28.02.2008
ОАО "Климов" передает на ТМКБ "Союз" документацию на наземные ГТУ
18.02.2008
Приоритетным направлением развития ВВС и войск ПВО Белоруссии будет модернизация техники
28.01.2008
Россия откажется от использования РЛС, расположенных за рубежом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 03:31
  • 44049
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 03:24
  • 89
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 02:41
  • 10
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 01:21
  • 2397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.02 22:41
  • 2
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 07.02 20:18
  • 3
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 07.02 14:13
  • 2
Западу предложили "поделить" Украину по примеру Кипра
  • 07.02 13:43
  • 3
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском
  • 07.02 13:37
  • 2
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 07.02 13:29
  • 0
Раздел, смена власти и «корейский сценарий»для Украины
  • 07.02 01:40
  • 1
Украинские военные активно пользуются системой ситуационной осведомленности Delta
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит