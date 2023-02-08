В Минске озвучили условия организации народного ополчения

Минск. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - В Генеральном штабе Вооруженных сил Белоруссии назвали условия организации народного ополчения.

"Народное ополчение - это прекрасная идея. Она возникла, потому что у нас есть территориальная оборона. И, как правило, силы и средства территориальной обороны создаются в районных и областных центрах. То есть наши районные и областные центры защищены. Там есть роты, батальоны - все сделано, поделено по планам. Есть у нас сельские советы, и мы знаем, что на несколько сельских советов есть один участковый. Сама идея нашего Главнокомандующего заключается в чем? Чтобы дать возможность в этих сельских советах защищаться людям", - сказал заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Виктор Тумар в понедельник в эфире гостелеканала СТВ.

"Потому что, когда мы видим - возникает вооруженный конфликт, тогда безвластие, мародерство, бандитизм. И тогда это ополчение может организоваться, и оно охраняет свой дом, свою деревню, свой сельский совет. Естественно, во взаимодействии со всеми органами власти, которые действуют и отвечают на этой территории", - отметил он.