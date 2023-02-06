Интересные туры по Грузии: какие походы сегодня актуальны

Грузия – страна с древней историей и богатой культурой, она впечатляет природой, а люди здесь дружелюбны и гостеприимны. Многие путешественники считают, что нигде больше нет подобных красот. Территория относительно небольшая, но на ней много крепостей, старинных монастырей, храмов. Кавказские горы красивы, воздух чистый, рядом – теплое море, климат радует.

Сегодня всем желающим доступны туры по Грузии https://www.vpoxod.ru/route/georgia/, их выбирают многие туристы, которые хотели бы отправиться к историческим местам.

Такая многогранная Грузия

Начинается путешествие во Владикавказе. Следующий пункт назначения – Степанцминда. Тут туристы могут осмотреть храм архангелов Гавриила и Михаила. Затем – отправление в Гори, старый грузинский город. Внимания заслуживает древний символ города – средневековая крепость Горисцихе.

Потом путешественники посещают город Чиатура, в котором множество канатных дорог. На следующий день – едут в город-курорт Боржоми, он невероятно красив и уютен. О его достопримечательностях ходят красивые легенды. В процессе его изучения удастся увидеть серные ванны, которыми славится Боржоми.

Следующий шаг путешествия – Ахалцихе, там можно посмотреть на различные исторические строения. Дальнейший путь лежит в пещерный город Вардзия, выдолбленный в скале для царицы Тамары. Там есть смотровые площадки, с которых открывается неповторимый вид на местность.

Далее – возврат в Ахалцихе, по дороге можно взглянуть на монастырь Ванис-Квабебе. Затем – посещение города Тбилиси, завораживающего яркими подсветками и лабиринтами улиц. Там можно попробовать вкуснейшие грузинские хинкали.

Из Хевсуретии в Тушетию

Это регионы Грузии, сохранившие притягательность и аутентичность. В частности, в Тушетии сохранились многочисленные оборонительные башни и храмы, много памятников архитектуры.

Путешественники встречаются в Тбилиси, оттуда нужно ехать в Степанцминду. На следующий день предстоит подняться на перевал Чаухи. Далее ждет поездка в Хевсуретию. Дорога пролетит незаметно, так как виды удивляют своей красотой. После этого предстоит подняться выше и отдохнуть на местных лугах. Следующий этап – подъем на перевал Ацунта, он не сложный, но затяжной. Потом короткий спуск, а за ним – переход по долинам рек в окружении гор.

Туристам предстоит побывать в живописной деревне Тушетии – Дартло. Там путешественники увидят старинные замки и храмы, интересную крепость. Дальнейший путь проходит через высокогорное село Омало – именно тут в свое время снимали «Мимино». На завершающем этапе ждет поездка в Тбилиси.