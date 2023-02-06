"Украине не нужны "кадиллаки" от оборонки". Какие риски ждут ВСУ из-за танков Abrams

FT: Украину могут ждать проблемы с танками Abrams из-за сложной логистической поддержки
США пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Однако, как пишет Financial Times, ВСУ ждут большие проблемы из-за сложности эксплуатации этих машин. У Abrams капризные и прожорливые двигатели, для обслуживания нужна гигантская система снабжения, которая находится за океаном. Западные военные эксперты не исключают, что поставки Abrams принесут Киеву больше проблем, чем возможностей.
Сложные техническое обслуживание и логистическая поддержка американских танков Abrams делают эти машины не слишком подходящими для иностранных армий, в том числе украинской. К таким выводом пришли военные эксперты, опрошенные газетой Financial Times.
Одной из главных проблем Abrams является его крайне капризный и "прожорливый" газотурбинный двигатель.
При этом военный эксперт не отрицает боевых качеств Abrams, но подчеркивает, что его использование в бою требует фактически логистической сети, охватывающей весь мир.
Как пишет FT, опыт Нагла не является уникальным: несколько десятилетий бронетанковые подразделения армии США жаловались на "длинный логистический хвост", необходимый для поддержания танков Abrams в боевой готовности. Газета констатирует, что Киеву нужно "просто хорошо работающее оружие", и Abrams не совсем подходят для ВСУ.
Ситуация со сложной логистикой и техобслуживанием Abrams является примером работы американской системы оборонных закупок, пишет FT. Пентагон постоянно перегружает свои военные платформы современными технологиями, что значительно усложняет эксплуатацию техники.
В качестве примера издание приводит строительство флота американских эсминцев класса Zumwalt в 1998 году. Изначально ВМС США планировали приобрести 32 корабля по $1 млрд каждый. Однако флотские чиновники по закупкам добавили к требованиям так много экспериментальных и просто непроверенных систем, что спустя 20 лет американские ВМС получили только три эсминца по $7,5 млрд каждый.
По словам директора консалтинговой фирмы Beacon Global Strategies Джоша Киршнера, у Пентагона есть склонность закупать самые совершенные оборонные системы, тогда как другим армиям требуется просто надежная работающая техника.
На проблему технологически слишком сложных вооружений и связанного с ними перерасхода средств недавно обратила внимание и Счетная палата США. Надзорный орган отчитал Пентагон за то, что он покупает системы вооружения, которые слишком дороги и слишком сложны в развертывании и эксплуатации.
Возвращаясь к танкам, газета отмечает, что газотурбинный двигатель Abrams похож на реактивный. А дизельный двигатель немецких танков Leopard больше похож на обычный мотор грузовика. Для их обслуживания необходимо совершенно разное оборудование, ремонтные бригады должны пройти специальное обучение, в том числе научиться работать с уникальными высокотехнологическими гаджетами, утверждают авторы статьи.
«Умение ремонтировать Volkswagen Beetle вовсе не обязательно означает, что вы умеете ремонтировать гоночный автомобиль F1», - провел аналогию Стивен Биддл, старший научный сотрудник по оборонной политике в Совете по международным отношениям.
По его словам, двигатели Abrams позволяют получить очень большое ускорение по сравнению с теми же Leopard. Однако они расходуют очень много топлива и в целом "привередливы".
Помимо тщательного обслуживания, американские танкам также необходимо постоянное снабжение большим количеством запчастей. А поскольку сеть поставок находится в США, получать необходимые узлы и агрегаты Украине будет значительно сложнее, чем для Leopard.
Кроме того, как утверждает газета, если немецкие танки уже стоят на вооружении значительного числа европейских стран и в целом доступны, то Abrams для Киева США должны будут только построить. Их производитель - компания General Dynamics из Огайо - выдает около 12 танков в месяц. Но неизвестно, отдаст ли предприятие приоритет именно тем машинам, которые планируют отправить на Украину.
Киршнер из Beacon Global Strategies в заключение сообщил, что Abrams подвергают украинскую армию большему риску, чем если бы ВСУ использовали только немецкие Leopard.
Михаил Котляр