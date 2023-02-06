СНСЗ изготовил комплектующие для ветроэнергетических установок

Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) завершил проект по изготовлению защитных стеклопластиковых кожухов для ветроэнергетических установок. В декабре отгружена заключительная партия изделий.

СНСЗ начал изготавливать комплектующие для ветроэнергетических установок в 2018 г. В 2022 г. завод произвел 70 комплектов защитных кожухов. Всего за 5 лет поставлены 400 изделий.

Защитный кожух ветроэнергетической установки. Источник: Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

Кожухи выполнены из стеклопластика. Они изготовлены методом напыления смешанного со смолой стекловолокна на специальную матрицу. Изделия защищают технологическое оборудование в гондоле и ступице ветроэнергетической установки от снега, дождя, града и сильных порывов ветра. Изготовленные на СНСЗ кожухи предназначены для ветропарков в Адыгее, Ростовской области и Ставропольском крае.

СНСЗ считается ведущим отечественным предприятием в области композитного судостроения. Визитная карточка завода – боевые корабли, корпус которых изготовлен из стеклопластика методом вакуумной инфузии. Многолетние опыт и экспертиза в области работы с композитными материалами позволяют успешно диверсифицировать производство на гражданские заказы самой разной направленности.

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