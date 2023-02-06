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Интерфакс-АВН

Запущенный с Байконура метеоспутник "Электро-Л" выведен на орбиту

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Ракета-носитель Протон-М стартовала с космодрома Байконур
Ракета-носитель Протон-М стартовала с космодрома Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости Олег Урусов

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №4, запущенный в воскресенье с космодрома Байконур, выведен на орбиту, сообщили в "Роскосмосе".

"В воскресенье, 5 февраля 2023 года, гидрометеорологический космический аппарат "Электро-Л" 4 выведен на заданную орбиту", - говорится сообщении госкорпорации.

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала в 12:13 мск с площадки 81 космодрома Байконур. Она вывела на орбиту гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №4 с разгонным блоком ДМ-03.

Космический аппарат будет размещен на геостационарной орбите в 35 786 км от Земли.

Спутник "Электро-Л" предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией.

По данным "Роскосмоса", масса аппарата составляет около 2,1 тонн, расчётный срок работы - 10 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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