"Поврежденные" вооруженные силы Британии

Генерал Бэрронс: британские снаряды кончатся за день в случае конфликта с Россией

Запасы снарядов в армии Великобритании будут исчерпаны за день при прямом военном столкновении с Россией, заявил британский генерал сэр Ричард Бэрронс для издания The Sun. Он также сообщил, что к такому положению в британской армии привело неверное распределение бюджета государства относительно Министерства обороны.

Генерал сэр Ричард Барронс (Richard Barrons)

Я военный эксперт, и поэтому я беспокоюсь, что Британия больше не находится в безопасности, и я волнуюсь о том, что правительство может сделать, чтобы это исправить.

Один из старших офицеров НАТО говорит, что британская армия уже недостаточно состоятельна для того, чтобы находиться в высшем эшелоне альянса.

Это действительно шокирует. Но это правда. И мы должны это исправить.

Великобритания тратит на оборону больше, чем любая страна-член Евросоюза, а наши храбрые вооруженные силы издавна являются одним из самых важных рычагов влияния Британии во всем мире.

Однако на протяжении десятилетий они опустошались из-за сокращения расходов. Это имело смысл, когда закончилась холодная война. Мы больше не сталкивались с угрозой вторжения или войны. Мы думали, что сможем дружить с Россией. Вместо вооружений мы тратили деньги на здравоохранение, образование и социальное обеспечение.

Сейчас у нас возник конфликт в Европе, а наши Вооруженные силы оказались меньше по численности и менее готовыми к бою, чем когда-либо на памяти живущих поколений.

Наши сухопутные войска находятся на пути к сокращению личного состава ниже 76 тысяч военнослужащих, что составляет примерно половину их численности времен холодной войны.

Кровавая баня в Европе

Британские танки, бронемашины и артиллерийские орудия в основном имеют возраст старше 30 лет. Те, что еще работают, отправляют на Украину, и это правильно. Но многое из того, что осталось, по существу не готово к бою.

Даже министр обороны Бен Уоллес говорит, что потребуется десятилетие, чтобы восстановить те вооруженные силы, которые нам нужны сегодня.

Годы сокращения производства боеприпасов означают, что для некоторых типов основного оружия армия исчерпает запасы снарядов уже во второй половине первого боевого дня.

Страдает обучение войск. В прошлом году только половина британских сухопутных войск прошли базовую подготовку на уровне роты, в подразделениях численностью около 100 человек. И ее не прошло почти ни одно из подразделений более высокого уровня, хотя она настоятельно необходимая для обеспечения их боевой готовности.

Британский флот и авиация находятся в лучшей форме. У них имеется отличное современное вооружение. Но без людей, боеприпасов и запчастей они рискуют превратиться в сверкающую витрину, за которой ничего не стоит.

Почему это серьезно касается читателей Sun?

Мир стал опасным местом. Наша комфортная уверенность в нашей безопасности испарилась.

Россия развязала кровавую битву в Европе и называет это конфликтом с НАТО.

США заявили, что больше не желают так щедро субсидировать безопасность Европы. Китай не скрывает своих стремлений захватить Тайвань и строит крупнейший в мире военно-морской флот.

Изменение климата подпитывает глобальную нестабильность, в то время как робототехника и искусственный интеллект грозят чрезвычайными разрушениями.

После 30-летнего перерыва Великобритания снова столкнулась с огромными рисками. Отрицать это и надеяться на лучшее не получится.

Нам нужно модернизироваться. Военный конфликт на Украине показывает, что сегодня уже невозможно незаметно подкрасться к кому-либо со своими сухопутными войсками, флотом или авиацией из-за существующих сейчас систем наблюдения из космоса.

Традиционные военные платформы, такие как корабли, танки и самолеты, подвергаются риску ударов новыми высокоточными ракетами. Точно так же уязвимы и массированные соединения войск.

Если сегодня вы способны разглядеть из космоса садовый сарайчик и поразить его на расстоянии 80 километров или более, то в связи с этим армия должна глубоко переосмысливать свои действия.

Нет смысла тратиться на старые вещи. Мы должны инвестировать в военный потенциал 21 века. Дроны и ракеты могут доминировать в страшных картинках, исходящих с Украины, но гораздо более значительной становится невидимая мощь кибер- и РЭБ-оружия.

Это крупнейшие изменения, произошедшие за последние 150 лет, и Великобритания должна быть среди победителей.

Если наши сухопутные силы будут ограничены 76 тысяч солдат, мы должны удвоить численность наших резервов хотя бы до 60 тысяч. Этим войскам потребуется способность хорошо видеть противника в глубине, оружие, которое может поражать врага на расстоянии более 1000 километров, а также способность захватывать и уничтожать наземную противовоздушную оборону врага.

Нашим приоритетом должна быть НАТО. Поворот в сторону Азии может подождать. У нас сейчас идут военные действия в Европе. Независимо от того, выиграем, проиграем или сыграем мы вничью на Украине, Россия останется опасным и агрессивным соседом еще долго после того, как там прекратятся боевые действия.

Правительству трудно думать об этом. Нашему премьер-министру было 11 лет, когда закончилась холодная война, и мы в последний раз чувствовали большую угрозу для Великобритании. С тех пор наша политика была сосредоточена на том, как нам решить другие проблемы, которые нам действительно нужно решать.

Но больше мы так думать не можем. Если мы не восстановим нашу обороноспособность, то все наши надежды на нашу жизнь будут зависеть от того, что наши друзья защитят нас, а наши враги оставят нас в покое.

Если наши министры не предпримут смелых шагов сейчас, наша безопасность будет утрачена.

Хорошая новость состоит в том, что срочный счет за восстановление нашей армии пока является сравнительно скромным. Чтобы нам перестроить армию так, чтобы она могла справиться с внезапным нападением России, нам потребуется дополнительно 3 миллиарда фунтов стерлингов в этом году, и на каждый год в течение следующих десяти лет.

Правительствам всегда приходится делать трудный выбор. И этот выбор тоже трудный. Но откладывать его больше нельзя.

Автор: Ричард Бэрронс (Richard Barrons) – генерал армии в отставке, в 2013-2016 г.г. командующий Объединенного командования британских вооруженных сил, член Ордена Британской Империи.