General Dynamics будет производить новые танки Abrams для Киева

Financial Times сообщает, что на заводе компании в Лиме производятся около 12 танков в месяц

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Американская компания General Dynamics начнет производить новые танки Abrams для Украины. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times.

Подчеркивается, что на заводе компании в Лиме (штат Огайо) производятся около 12 танков в месяц. Согласно изданию, в настоящий момент General Dynamics ждет указаний о том, нужно ли ей отдавать приоритет Украине по сравнению с другими заказами.

В свою очередь эксперты газеты заявили, что обещанные киевским властям танки Abrams сложны в обслуживании и требуют значительной материально-технической поддержки в связи с большим расходом топлива. Ранее министр обороны США Ллойд Остин, несмотря на решение предоставить Киеву 31 танк M1 Abrams, выразил мнение, что украинской стороне будет трудно поддерживать их боеспособность. По данным американским СМИ, новые танки Abrams, вероятно, прибудут на Украину не раньше конца 2023 года.