Западное оружие обещали, но доставить не могут

Lidovky: неизвестно, дойдет ли западное оружие до поля боя

Киев просит танки, боевые машины пехоты, истребители и боеприпасы, прежде всего, большого калибра. Однако их еще нужно доставить на поле боя в тайне от России. Это очень сложная логистическая задача, которая еще не вставала с начала вооруженного конфликта, пишет Lidovky.

Томаш Влах (Tomáš Vlach)

На польском оружейном заводе, где ремонтируют самоходные гаубицы "Краб", поступающие с украинского фронта, не перестают удивляться, в каком состоянии те приходят. Из интернета известно о таких повреждениях, как порванные гусеницы, поврежденная броня и орудия, искорёженные взрывами. "Крабам" на Украине сильно достается.

На ремонт гаубицы уходит приблизительно два месяца, а затем ей предстоит проделать еще сотни километров пути обратно из Польши на Украину. Летом прошлого года Украина получила 50 таких гаубиц в соответствии с договоренностями, достигнутыми Киевом на совместном заседании украинского и польского правительств. Польские гаубицы "Краб", как и американские М109, британские М777 и немецкие "Панцергаубице 2000", а также реактивные системы типа "Хаймарс", были первыми тяжелыми вооружениями, которые Украина получила летом прошлого года, и их эффективность сразу стала заметна.

Украинская артиллерия способна обезвредить российские подразделения, которые только готовятся к переброске на фронт, а также командные центры неприятеля. Благодаря этому Украина отлично держится. Но в последнее время ситуация снова усложняется, и украинской армии недостает боеприпасов и вооружений.

"Мы пережили тяжелый период, но я понимаю, что основные бои нам еще предстоят. Они развернутся летом, в течение двух-трех месяцев", — заявил на британском телевидении "Скай Ньюс" секретарь украинского совета безопасности Алексей Данилов. Украинцы предупреждают, что Российская Федерация планирует новое большое наступление приблизительно на годовщину начала спецоперации — 24 февраля.

Запад меняет подход

Киев просит танки, боевые машины пехоты, истребители и боеприпасы, прежде всего, большого калибра. С такими требованиями Киев обращается ее впервые и повторяет их практически с самого начала конфликта. Как правило, Запад сначала отвечает на очередную просьбу неохотно, но по прошествии определенного времени смягчается и соглашается. Именно так было, когда в мае прошлого года обсуждалась поставка американских систем реактивного огня "Хаймарс". Сначала украинская армия получила четыре единицы с ракетами GMLRS дальностью 85 километров, и постепенно их число возросло до 20. А совсем недавно принято решение поставить ракеты ATACMS дальностью 300 километров.

"Мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Российской Федерацией, и поэтому было решено некоторые виды оружия, прежде всего истребители и танки, не поставлять", — эти слова произнес французский президент Эммануэль Макрон в июне в интервью "Украинской правде", отметив, что такое "почти официальное" соглашение было достигнуто с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Глава украинского Генерального штаба Валерий Залужный предполагает, что для победы, то есть оттеснения Российской Федерации на позиции до 24 февраля, требуются 300 танков, 600 или 700 БМП и 500 гаубиц. Киев рассчитывает получить от ста до двухсот танков восточного дизайна на базе проверенного типа Т-72 и от 120 до 140 танков западного производства, а также 250 БМП.

Логистам придется нелегко

К этому необходимо добавить разные зенитные и разведывательные системы, дроны и другое оборудование, разумеется, с боеприпасами. Поэтому в ближайшее время ожидается логистический и организационный шторм. Придется подготовить большое количество бронетехники к отправке с Запада на восточный фронт поездами, тягачами и грузовиками в сопровождении полиции. Причем все необходимо проделать в тайне.

Это очень сложная логистическая задача, которая еще не вставала с начала вооруженного конфликта. Среди 120 — 140 упомянутых западных танков найдется, наверное, четыре разновидности, требующие разного снабжения и обслуживания. Также необходимо уделить внимание боеприпасам, которые должны всегда проходить сертификацию. Кроме того, американские "Абрамсы" крайне сложны и работают на авиационном топливе, тогда как остальные ездят на солярке.

Что касается БМП и танков, то предполагается отправка пяти типов. Причем немецкие "Мадеры" и танки "Леопард 2" в некоторых аспектах похожи. Но западная техника, как и любая другая, будет ломаться, и во время обучения поломки будут случаться постоянно. В ней намного больше электроники, чем в советской бронетехнике, а ремонт намного сложнее и, как правило, требует замены целых блоков, как у автомобилей.

Те же трудности возникнут в случае поставок истребителей F-16 на украинский фронт. Эти самолеты уже "не кусок железа", как, например, истребители Су-25, и требуют весьма сложного обслуживания. Кроме того, для всех средств придется везти через Польшу и всю Украину боеприпасы и запчасти, разумеется, с риском нарваться на диверсии и российские бомбардировки.

Главное в поставках — быстрота

Новое западное оружие потребует логистики высочайшего уровня, которой необходимо будет обучить так же, как управлению новой техникой. Кстати, танкисты "Леопардов" утверждают, что эта машина удобна в обслуживании. Ее экипаж состоит из четырех человек: заправщика можно обучить практически сразу на месте; вождению можно обучить быстро, а вот со стрелком и командиром не все так просто. Тем не менее при привлечении опытных танкистов с обучением можно справиться за месяц. Обучить экипажи "Челленджеров" и "Абрамсов" будет куда сложнее.

Поставки уже обещанного западного оружия задержатся на какое-то время. Так, по сведениям газеты "Вашингтон пост", они поступят на поле боя в конце текущего или начале следующего года. Что касается "Челленджеров", то они прибудут на фронт уже в конце марта. "Леопарды", обещанные некоторыми государствами, будут доставлены еще быстрее. Более оптимистично выглядит ситуация с БМП, часть которых прибудет из-за моря уже совсем скоро.

Также нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической "битвой" за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями. Можно ожидать, что обеспечивать все это будут даже больше людей, чем воюют на фронте. Однако от этих невидимых фронтов в немалой степени будет зависеть, сумеет ли Украина защититься от российского наступления.