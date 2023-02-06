Войти
ТАСС

Беннет отметил острый ум Путина и его деловой подход по Украине

611
0
0
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Бывший премьер-министр Израиля сообщил, что российский президент детально подготовился к встрече, изучив его биографию

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поделился воспоминаниями о своих контактах с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году и после начала спецоперации на Украине весной 2022 года. Политик отметил острый ум российского лидера, а также признал его деловой подход при обсуждении практических вопросов, касающихся Украины.

Беннет занял пост израильского премьера в июне 2021 года, а в октябре того же года отправился с визитом в РФ, его встреча с Путиным состоялась тогда в Сочи. Об этой беседе политик подробно вспомнил в ходе почти пятичасового интервью, отрывки из которого были показаны в субботу вечером в эфире 12-го канала израильского телевидения, а полная версия опубликована на канале экс-премьера на YouTube.

Экс-премьер отметил, что российский президент детально подготовился к встрече, изучив его биографию. "Он откуда-то узнал, что в 1995 году меня считали чемпионом Армии обороны Израиля по уничтожению террористов [шиитской организации] "Хезболлах". Это произвело на него сильное впечатление", - заметил политик.

На прямой вопрос ведущего о том, считает ли он российского президента умным собеседником, Беннет ответил: "Очень умный. Очень острый ум". На следующий вопрос о том, показался ли ему Путин "пугающим", экс-премьер ответил отрицательно. При этом он отметил и чувство юмора Путина, однако сослался на возможные трудности перевода - переговоры с российским президентом переводил прибывший вместе с Беннетом министр строительства Зэев Элькин, владеющий русским языком. "Да, есть немного [юмора]. Потому что нам переводил Элькин. Я надеялся, что он переводит правильно", - сказал израильский политик.

Говоря о контактах с российским лидером уже после начала спецоперации на Украине, Беннет отметил его деловой подход к решению практических вопросов. "Я выработал следующую формулу: мы оказываем как можно больше гуманитарной поддержки [Киеву], но передачи оружия не будет. Я ставил Путина в известность обо всех своих шагах", - вспоминал экс-премьер. В качестве примера он привел решение Израиля развернуть полевой госпиталь во Львове, о котором он заранее проинформировал президента РФ. По словам Беннета, Путин в ответ лишь попросил пообещать, что этот госпиталь не будет использоваться в военных целях, как укрытие для солдат или оружия.

По его словам, по итогам этих контактов у него осталось впечатление конкретного делового разговора. "Он не витает [в облаках], - сказал Беннет в ответ на соответствующую реплику ведущего. - Все очень по-деловому". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
29.11.2022
Американцы будут жестче следить за украинцами. Они им не доверяют
08.11.2022
Каковы интересы Америки в украинском конфликте?
08.10.2021
Der Spiegel (Германия): НАТО лишает аккредитации восьмерых российских дипломатов
12.06.2020
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
25.07.2018
Штабы для новых войн
19.02.2015
Belorus, стреляющий не хуже «Искандера»
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:52
  • 64
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России