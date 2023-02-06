Войти
Интерфакс-АВН

Китай заявил США протест в связи со сбитым аэростатом

516
0
0
Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Пекин. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Пекин заявил протест Вашингтону в связи с тем, что США сбили над своей территорией китайский аэростат, сообщил МИД КНР.

"Китай выразил США сильное недовольство и протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что китайская сторона неоднократно информировала американскую о том, что аэростат является гражданским объектом и попал в Соединенные Штаты из-за форс-мажорных обстоятельств.

При этом, напоминает МИД Китая, в Пентагоне признавали, что аэростат не представлял военной или другой угрозы.

Тем не менее, "американская сторона настояла на применении силы, явно перегнув палку и серьезно нарушив международную практику", отмечается в сообщении.

"Китай будет решительно защищать законные права и интересы соответствующих предприятий, сохраняя при этом право принимать дальнейшие необходимые ответные меры", - подчеркнул китайский МИД.

Как сообщалось, американские военные сбили китайский аэростат, который ранее был обнаружен над территорией США. Аэростат за несколько дней пролетел через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток, в том числе над штатом Монтана, где расположены шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

МИД КНР накануне заявил, что замеченный над США аэростат является гражданским воздушным судном, используемым в научных целях, главным образом метеорологических, которое сбилось с курса и попало в американское воздушное пространство. В Китае попросили прощения за "непреднамеренный вход судна в воздушное пространство США".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Minuteman
Похожие новости
12.12.2022
Реактивными темпами: как в США поделили ракетный бюджет
21.09.2020
В ВВС США рассказали, чем будут воевать с Россией и Китаем
18.09.2020
В России предложили ответить США ядерным «паровозиком»
22.10.2019
Чжунго цзюньван (Китай): российские стратегические ядерные силы проходят "годовую итоговую аттестацию"
27.03.2017
За новый ядерный кулак Америке придется выложить триллион долларов
04.09.2013
«Сармат» заменит «Воеводу»
15.05.2012
Абсолютное бесполезное оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:52
  • 64
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России