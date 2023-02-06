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Беннет: конфликт на Украине стал следствием плана Киева вступить в НАТО

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Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Н. Беннетом
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Н. Беннетом.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

События на Украине стали следствием планов Киева вступить в Североатлантический альянс, признал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам бывшего главы израильского кабмина, выполнявшего роль посредника между Москвой и Киевом в начале спецоперации, Владимир Зеленский заявил об отказе присоединения к альянсу.

"Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь от этой идеи", - рассказал Беннет.

Однако, добавил он, страны Запада сорвали переговоры и решили не договариваться с Москвой.

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