Турция считает США виновником затягивания конфликта на Украине

Вашингтон намеренно затягивает конфликт на Украине и сорвал заключение мира, когда это было возможно, пишет в воскресенье газета "Aydınlık" со ссылкой на источник во властных структурах.

"Американцы пытаются держать ситуацию в напряжении. Америка является причиной затягивания (конфликта - ред.)... России и Украины. Они также являются теми, кто предотвратил мир, когда он был так близок", - приводит издание слова турецкого чиновника.

Он привел слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу переговоров в Стамбуле в прошлом году: "Мир был очень близок на переговорах в Стамбуле. Мы очень надеялись. Но на встрече министров иностранных дел стран НАТО я понял, что... некоторые члены НАТО не хотят ее окончания", - говорится в сообщении.

Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, заявил, что переговоры прервали страны Запада.