Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"

JP: экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин обещал ему "не убивать" украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Беннет рассказал в интервью телеканалу Channel 12, его слова приводит The Jerusalem Post.

В ходе своего пятичасового интервью израильскому телеканалу Channel 12 экс-премьер Израиля рассказал, как он спросил у Путина, собирается ли тот убить Зеленского

Това Лазарофф (Tovah Lazaroff)

Во время своей встречи с бывшим премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, которая состоялась в прошлом году вскоре после начала специальной военной операции России на Украине, президент Владимир Путин пообещал не убивать своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

"Вы намерены убить Зеленского?" – именно такой вопрос, по словам Беннета, он задал российскому лидеру во время той встречи. Об этом экс-премьер Израиля рассказал в ходе своего пятичасового интервью, которое он дал телеканалу Channel 12 и запись которого появилась в YouTube вечером в субботу, 4 февраля.

В ходе интервью Беннет вспомнил некоторые подробности своей поездки в Москву в начале марта 2022 года, когда он пытался выступить посредником и поспособствовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

Обещание Путина

Хотя Беннету не удалось добиться прекращения военных действий, он все же получил от Путина обещание не убивать Зеленского, который в тот момент прятался в секретном бункере, опасаясь покушения.

Путин заверил Беннета: "Я не собираюсь убивать Зеленского".

Беннет уточнил: "Мне нужно понимать, что вы даете мне слово не убивать Зеленского". И Путин пообещал этого не делать.

После встречи в Кремле, по пути в московский аэропорт Беннет позвонил Зеленскому и сообщил, что тому ничего не угрожает.

"Вы уверены?" – спросил украинский лидер.

"На 100 процентов", – ответил Беннет. Спустя несколько часов Зеленский вернулся в свой офис и записал видео, в котором он заявил, что ничего не боится.

Не боится

Как рассказал Беннет, Зеленский вернулся в свой офис и записал видео, в котором он заявил, что ничего не боится.

Беннет пояснил, что он отправился в Москву по просьбе украинского президента, полагая, что у них остается очень мало времени, чтобы заключить соглашение о прекращении конфликта.

"Мы летели туда в атмосфере абсолютной секретности из Израиля через Казахстан, потому что мы не могли лететь через Черное море. По пути мы молились и произносили благословения над вином. Было очень волнительно", – вспоминал Беннет.

Они приземлились в Москве, где было холодно и шел дождь. Это была первая поездка Беннета в российскую столицу, и в ней его сопровождал депутат Кнессета Зеэв Элькин, занимавший тогда должность министра жилищного строительства, который родился на Украине и который бегло говорит по-русски. В прошлом он не раз выступал в роли переводчика на встречах Нетаньяху с Путиным.

Из Москвы они отправились в Берлин, чтобы встретиться там с канцлером Германии Олафом Шольцем, а затем они вместе поехали во Францию, Великобританию и Соединенные Штаты – все они знали о визите Беннета в Москву.

"Все, что я делал, мы координировали с Соединенными Штатами, Германией и Францией", – пояснил израильский экс-премьер.

Почва для визита Беннета в Москву была подготовлена двумя месяцами ранее, еще до начала специальной военной операции, когда Беннет посетил Путина в Сочи, где они общались в течение почти шести часов. В ходе той встречи они вместе прошлись по поберегу Черного моря, и Беннет побывал в резиденции Путина.

По словам экс-премьера, российский лидер показался ему "умным и проницательным", а также сторонником евреев.

"Они нацисты, разжигатели войны"

Один негативный момент возник, когда в беседе с Путиным Беннет заговорил о Зеленском и сказал, что украинский лидер хочет с ним встретиться.

"До этого момента он был приятнейшим человеком в мире, но внезапно он холодно на меня посмотрел и сказал: “Они нацисты, они разжигатели войны, я не стану с ним встречаться”", – рассказал Беннет.

"Я был удивлен переменой в его манере себя вести", – продолжил экс-премьер.

По его словам, во время той встречи в Сочи ему удалось договориться о восстановлении свободы действий израильской военной авиации, которая была ограничена.

"Последние годы у нас с русскими были некоторые трения, которые ограничивали наши действия", – объяснил Беннет, упомянув о соглашении об урегулировании конфликта, которое было заключено с Москвой за несколько лет до его вступления в должность в июне 2021 года.

По словам Беннета, те теплые отношения, которые ему удалось наладить с Путиным в Сочи, в дальнейшем подкреплялись их телефонными разговорами.

Когда в феврале 2022 года Россия начала свою специальную военную операцию на Украине, Израиль мгновенно оказался между "молотом и наковальней", как выразился Беннет.

По его словам, "сразу же стало понятно, что Соединенные Штаты ожидают, что Израиль сделает все возможное, чтобы помочь Украине", но у Израиля возник "конфликт интересов", который существенно затруднял выполнение этого требования.

"Одним из таких интересов была наша рутинная деятельность в Сирии. Один или два раза в неделю мы наносили удары по иранским целям в этой стране", – пояснил он.

Россия развернула в Сирии свои ЗРК С-300, которые способны отражать удары израильской военной авиации в небе над этой страной.

"Если они нажмут на кнопку, израильские пилоты будут сбиты – кто поможет их спасти? Разве Байден или Зеленский сделают это?" – сказал Беннет, добавив, что с последствиями Израилю придется разбираться самостоятельно.

Во-вторых, "на Украине и в России живет множество евреев, и как премьер-министр Израиля я чувствовал за них особую ответственность".

Поэтому, по словам Беннета, разговоры о "необходимости встать на правильную сторону истории" – это прекрасно, однако у Израиля есть собственные экзистенциальные потребности.

Беннет сделал выбор в пользу политики оказания гуманитарной помощи, однако он боялся давления со стороны Соединенных Штатов, которые убеждали его предоставить Киеву оружие, – такой шаг "поставил бы под угрозу евреев, живущих в России" и интересы Израиля в Сирии.

"Поэтому, столкнувшись с давлением с двух сторон, я выбрал третий путь", – пояснил Беннет.

Чтобы выпутаться из сложной ситуации и одновременно использовать свои связи, чтобы поспособствовать прекращению военных действий, Беннет решил, что, если он выступит в роли посредника, это также позволит ему позиционировать Израиль в качестве нейтральной стороны.

По его словам, ему удалось наладить с Путиным связь – "редкий товар" по тем временам.

"В тот момент не было никого другого, кто пользовался бы доверием обеих сторон", – отметил он, добавив, что в некотором смысле так можно было сказать о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.

Беннет проводил такую политику, которая предусматривала оказание гуманитарной помощи, но не поставки оружия.

Он знал, что, если он не найдет альтернативный путь, он окажется между молотом и наковальней. "Я буду вынужден предоставить оружие, и в этот момент я поставлю под угрозу и евреев в России, и интересы Израиля в Сирии".

По словам Беннета, именно он настоял на необходимости того, чтобы Израиль взял на себя роль посредника. Он связался с президентом США Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и объяснил им, что он мог бы стать "связующим трубопроводом" между Путиным и Зеленским. Он также подключил к той беседе Олафа Шольца.

Тем не менее, идею поездки Беннета в Москву в первый шаббат марта 2022 года выдвинул Зеленский, который в тот момент боялся за свою жизнь.

После возвращения в Израиль Беннет регулярно разговаривал по телефону то с Путиным, то с Зеленским в рамках усилий, в которых также принимал участие Совет национальной безопасности страны. По словам экс-премьера, те усилия подготовили почву для мартовских переговоров в Белоруссии.

Решение Путина не убивать Зеленского, по сути, представляло собой уступку с учетом заявленной цели по денацификации Украины. Кроме того, Путин был готов отказаться от своего требования о разоружении Киева.

Беннет убедил Зеленского тоже пойти на уступки и отказаться от идеи вступления Украины в НАТО.

"У меня сложилось впечатление, что они оба хотели перемирия", – сказал Беннет, добавив, что в конечном счете это не помогло положить конец военным действиям.

По словам экс-премьера Израиля, в тот момент ему казалось, что он принял правильное решение – решение приехать в Москву и попытаться договориться о прекращении конфликта, но это было 10 месяцев назад, и пока неясно, к каким последствиям привели его усилия.

Сейчас ситуация иная, подчеркнул Беннет, добавив, что у премьер-министра Беньямина Нетаньяху действительно были основания, чтобы изменить политику Израиля в отношении российско-украинского конфликта.