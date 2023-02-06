Беннет сообщил о наличии 17 черновиков соглашения между Россией и Украиной

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, поделился воспоминаниями о контактах с обеими сторонами конфликта.

В опубликованном в субботу вечером интервью с журналистом Ханохом Даумом он среди прочего выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации на Украине, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.

В ходе почти пятичасовой беседы, отрывок которой вышел в эфире израильского телевидения, а полная запись размещена на канале экс-премьера в YouTube, он затронул тему Украины.

Вспоминая о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет утверждал, что они обсуждали тогда и судьбу Зеленского.

"Я знал, что Зеленский под угрозой. Он скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал. Но в какой-то момент, спустя три-четыре часа с начала встречи, я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского".

После встречи в Кремле, по дороге в аэропорт он созвонился с Зеленским и заверил того, что ему ничего не угрожает. Сразу после этого, заметил Беннет, украинский президент "вернулся в свой офис и записал видео из своего кабинета", в котором заявил, что ничего не боится.

По мнению израильского политика, в тот момент российский лидер сделал большую уступку. "Зеленский тоже пошел на очень большую уступку в ту субботу. Зеленский отказался от вступления в НАТО. Это были огромные уступки с обеих сторон", - считает экс-премьер.

К моменту, когда Запад отказался от переговоров между Москвой и Киевом, были подготовлены, как минимум 17 черновиков договора между сторонами. "У нас было 17–18 черновиков", — сообщил Беннет в своем интервью, которое он опубликовал на YouTube-канале. Однако США и Запад выбрали продолжение военных действий.

Беннет также отметил, что обратиться к российскому руководству после начала спецоперации его просил украинский президент, с его стороны это была "просьба о помощи". "Зеленский позвонил мне и попросил меня связаться с Путиным. У меня все запротоколировано. Ему было очень непросто. Не забывайте, на тот момент он был уверен, что его дни сочтены, что его собираются уничтожить", - сказал бывший глава правительства. При этом он добавил, что "полностью координировал все свои действия" с лидерами США, Великобритании, Германии и Франции.