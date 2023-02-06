Войти
ИноСМИ

Беннет сообщил о наличии 17 черновиков соглашения между Россией и Украиной

538
0
-1
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Н. Беннетом
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Н. Беннетом.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, поделился воспоминаниями о контактах с обеими сторонами конфликта.

В опубликованном в субботу вечером интервью с журналистом Ханохом Даумом он среди прочего выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации на Украине, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.

В ходе почти пятичасовой беседы, отрывок которой вышел в эфире израильского телевидения, а полная запись размещена на канале экс-премьера в YouTube, он затронул тему Украины.

Вспоминая о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет утверждал, что они обсуждали тогда и судьбу Зеленского.



"Я знал, что Зеленский под угрозой. Он скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал. Но в какой-то момент, спустя три-четыре часа с начала встречи, я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского".

После встречи в Кремле, по дороге в аэропорт он созвонился с Зеленским и заверил того, что ему ничего не угрожает. Сразу после этого, заметил Беннет, украинский президент "вернулся в свой офис и записал видео из своего кабинета", в котором заявил, что ничего не боится.

По мнению израильского политика, в тот момент российский лидер сделал большую уступку. "Зеленский тоже пошел на очень большую уступку в ту субботу. Зеленский отказался от вступления в НАТО. Это были огромные уступки с обеих сторон", - считает экс-премьер.

К моменту, когда Запад отказался от переговоров между Москвой и Киевом, были подготовлены, как минимум 17 черновиков договора между сторонами. "У нас было 17–18 черновиков", — сообщил Беннет в своем интервью, которое он опубликовал на YouTube-канале. Однако США и Запад выбрали продолжение военных действий.

Беннет также отметил, что обратиться к российскому руководству после начала спецоперации его просил украинский президент, с его стороны это была "просьба о помощи". "Зеленский позвонил мне и попросил меня связаться с Путиным. У меня все запротоколировано. Ему было очень непросто. Не забывайте, на тот момент он был уверен, что его дни сочтены, что его собираются уничтожить", - сказал бывший глава правительства. При этом он добавил, что "полностью координировал все свои действия" с лидерами США, Великобритании, Германии и Франции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
09.01.2023
Киссинджер: решение конфликта — нейтральная Украина вне НАТО
18.10.2022
США проиграют одновременную борьбу с Россией и Китаем
31.08.2022
США придется заплатить высокую цену за победу Украины
25.08.2022
Без западного оружия Киеву остается лишь мечтать о победе
01.03.2022
Geopolitika.news: США опускают новый железный занавес в Европе
18.09.2020
Отечественные поставщики готовы вытеснить западное оружие с турецкого рынка
19.03.2019
Апостроф (Украина): полноценная война с Россией начнется через пару лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:52
  • 64
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России