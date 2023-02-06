С помощью спутников на геостационарной орбите в 2022 году спасли более 3,5 тыс. человек

Как сообщил главный конструктор направления компании "Российские космические системы Юрий Гектин, всего с 1982 года было спасено более 60 тыс. человек

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Спутники, находящиеся на геостационарной орбите, помогли спасти более 3,5 тыс. человек в течение прошлого года. Об этом сообщил главный конструктор направления компании "Российские космические системы Юрий Гектин.

"На [спутнике] "Электро-Л" будет установлена такая система, как система "Коспас-Сарсат", которая ведет свою историю с далекого 1982 года. За это время было спасено более 60 тыс. человек. Что касается геостационара, который видит сразу половину земного шара, здесь преимущество в быстром доведении данных до спасательных служб. <...> За прошлый год с помощью геостационара спасено более 3,5 тыс. людей", - сказал Гектин в эфире телестудии "Роскосмоса".

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с "Электро-Л" номер 4 запланирован со стартовой площадки номер 81 космодрома Байконур. После отделения от третьей ступени разгонный блок ДМ-03 будет в течение нескольких часов выводить аппарат на орбиту.

Спутники "Электро-Л", находясь на геостационарной орбите, позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гидрометеорологические данные на орбите, выполнять телекоммуникационные функции в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы "Коспас-Сарсат".