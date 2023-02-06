В России создадут систему опознавания для малых дронов

В России создадут систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России разрабатывают систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов, сообщили в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда".

"Чтобы свои не перебили своих", — объяснил ведущий Алексей Егоров.

Он пообещал в будущем рассказать подробности разработки.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.