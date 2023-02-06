Войти
РИА Новости

В России создадут систему опознавания для малых дронов

441
0
+1
Беспилотник
Беспилотник.
Источник изображения: © Фото : ФПИ

В России создадут систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России разрабатывают систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов, сообщили в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда".

"Чтобы свои не перебили своих", — объяснил ведущий Алексей Егоров.

Он пообещал в будущем рассказать подробности разработки.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
09.11.2022
Минобороны показало использование минометов «Поднос» в ходе СВО
08.11.2022
Каковы интересы Америки в украинском конфликте?
11.05.2022
«Важно накормить солдата»: Лукашенко рассказал, чему его научила спецоперация
10.05.2022
Путин поздравил россиян с Днем Победы
08.10.2018
Александр Лукашенко пристрастился носить маршальский мундир
03.11.2016
Россия становится для стран Центральной Европы все более серьезной проблемой (Rzeczpospolita, Польша)
22.01.2015
Сила аватара
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:52
  • 64
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России