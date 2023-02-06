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Интерфакс-АВН

Филиппины обвинили Китай в преследовании их корабля в спорной части Южно-Китайского моря

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Противолодочные вертолеты ВМС НОАК
Противолодочные вертолеты ВМС НОАК.
Источник изображения: invoen.ru

Гонконг. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Филиппинские власти заявили, что два корабля береговой охраны КНР и два судна китайского морского ополчения преследовали корабль ВМС Филиппин Andres Bonifacio в Южно-Китайском море, сообщает в воскресенье Bloomberg.

Инцидент произошел 1 февраля возле рифа Мисчиф (китайское название - Мэйцзи), который контролируется Китаем и на который претендуют Филиппины. Филиппинский корабль вел патрулирование в этой зоне, когда за ним начали слежение силы КНР, а затем стали следовать за ним.

В филиппинской береговой охране отметили, что суда морского ополчения "даже брали курс на перехват" корабля Andres Bonifacio.

У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

Bloomberg отмечает, что КНР наращивает присутствие в Южно-Китайском море, ее корабли чаще появляются у западного побережья Филиппин.

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Страны
Бруней
Вьетнам
Китай
Малайзия
США
Филиппины
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