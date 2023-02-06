Эксперт считает, что Япония спишет десятки РСЗО M270 и гаубиц, но не передаст их Украине

Профессор Токийского университета и эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки уверен, что на Японию будет оказываться давление со стороны других стран, но Токио будет придерживаться действующих правил экспорта вооружений

ТОКИО, 5 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Япония планирует в ближайшие годы списать имеющиеся у нее реактивные системы залпового огня (РСЗО) и 203-мм гаубицы. Однако, как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Токийского университета и эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки, из-за собственных ограничений на экспорт вооружений Токио не сможет передать их Украине, несмотря на звучащие в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) призывы и давление других стран.

"В нынешних условиях невозможно поставлять оружие Украине, даже несмотря на то, что Япония является председателем G7. Я уверен, что на Японию будет оказываться давление со стороны других стран, [чтобы она] помогла Украине больше, чем уже сделала, но Япония будет придерживаться действующих правил экспорта вооружений", - сказал он.

Согласно Плану укрепления обороны на 2023-2027 годы, Министерство обороны Японии планирует в 2023 году снять с вооружения Сил самообороны самоходные артиллерийские установки M110 калибра 203 мм, а к 2029 году отказаться от использования РСЗО M270. Японские военные имеют порядка 90-100 единиц каждого типа. Эти планы объясняются устареванием техники и, по мнению некоторых наблюдателей, могут быть связаны с относительно небольшой дальностью, недостаточной для выполнения приоритетной на ближайшие годы задачи - обороны отдаленных юго-западных островов в случае конфликта вокруг Тайваня.

Некоторые ястребы из числа ЛДП, а также ряд политологов выступили с призывами не просто списать эти установки, "пустив на металлолом", а передать их Украине. Однако, как отметил Судзуки, в нынешних условиях это невозможно из-за политики Токио в области экспорта вооружений, запрещающей поставки наступательных вооружений, а также передачу оборудования участникам вооруженного конфликта.

Вместе с тем вопрос о пересмотре так называемых "трех принципов передачи" оборудования за границу стоит в повестке дня японского правительства. Такая задача, в частности, сформулирована в обновленной стратегии национальной безопасности, принятой в декабре прошлого года. В ней не говорится, как именно должны быть пересмотрены действующие ограничения, однако, по данным источников местных СМИ, речь может идти о смягчении ограничений, в том числе в отношении летальных вооружений.

Однако, как считает Судзуки, изменение этих правил вряд ли коснется Украины. "[Принципы экспорта могут быть изменены] не для Украины, а для Тайваня. Я думаю, что вся дискуссия об этих принципах сосредоточена на тайваньской проблеме. Украина не является для нас жизненно важным интересом, это не момент, который в корне меняет [ситуацию]. Вопрос о пересмотре принципов появился в контексте [возможной] агрессии Китая в отношении Тайваня", - сказал эксперт.

Упомянутое экспертом давление на Японию, которая оказывает Украине помощь лишь в гуманитарном и финансовом плане, представляет сложность для Токио с точки зрения возможного визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев. Местные СМИ регулярно обращают внимание, что он единственный лидер в G7, кто до сих пор не посещал Украину или не встречался лично с ее президентом Владимиром Зеленским.

Кисида имеет приглашение в Киев, однако до сих пор осуществить поездку не удалось. Планирование визита осложняется, как отмечало агентство Kyodo, вопросами безопасности и отсутствием значимой программы помощи в условиях, когда другие страны G7, в отличие от председательствующей в объединении Японии, оказывают Украине серьезную помощь вооружениями. В этих условиях, как писало Kyodo, даже в правительственных кругах отмечают, что "от визита следует отказаться, если не будет программы помощи".