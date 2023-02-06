Украиной конфликт не ограничится. Названо новое место борьбы России и США

Поглед.инфо: борьба России и США на Украине продолжится в Европе

Украиной конфликт не закончится, пишет "Поглед.инфо". Опосредованная, а возможно, и прямая война между Россией и США, исход которой решит судьбу мира, продолжится в Европе. Автор статьи называет страны, которые Вашингтон будет использовать как пушечное мясо для истощения Москвы.

Симеон Миланов

К сожалению, до завершения конфликта на Украине, где с обеих сторон гибнут тысячи наших единоверцев, еще далеко. Любой, кто непредвзято смотрит военные сводки, понимает, что Вооруженные Силы Украины не в состоянии противостоять Вооруженным Силам Российской Федерации. Поставки западных танков, численно эквивалентные двум танковым батальонам, не переломят ход боевых действий. Даже если будут поставлены истребители F-16, эквивалентные старым советским МиГ-29, хотя, как утверждают военные эксперты, менее маневренные (но ими легче управлять). По данным "частного ЦРУ" Stratfor, Украина потеряла от 150 до 400 тысяч человек. Иными словами, вопрос не в том, кто победит – украинские или российские военные, а в том, где продолжится опосредованная - или, не дай Бог, прямая -война между Россией и США, исход которой решит судьбу мира.

Многое зависит от того, до куда дойдут российские войска – удовлетворятся ли они левобережьем Днепра (Запорожье, Харьков, Сумы, Полтава и т.д.) или перейдут на правый берег и возьмут Херсон, Одессу и Николаев, а то и попытаются дойти до польской границы.

Украиной конфликт не закончится. И велика опасность, что он перекинется на территорию стран-членов НАТО, которые, как полагает Москва, и без того уже участвуют в боевых действиях. В такой ситуации статья 5 "о взаимной защите государств-членов" вряд ли сработает, потому что многие страны, как, например, Турция, займут нейтральный статус, другие – типа Германии – будут, ссылаясь на ту же статью, "помогать" союзникам "по своему усмотрению". А для этого не обязательно посылать своих граждан. Судя по публикациям СМИ, стратеги НАТО наверняка уже планируют такое развитие событий. Каковы варианты продолжения российско-американской войны? Давайте посмотрим.

Польша

Тысячи польских наемников сражаются на территории Украины, а между Варшавой и Киевом заключены соглашения, фактически уравнивающие права поляков с правами украинцев на Украине.

Польша – единственная страна в Европе, которая может какое-то время успешно противостоять России в конвенциональном конфликте, что еще больше повышает вероятность польско-российского конфликта в рамках более широкого противостояния России и США.

Вот еще одно доказательство того, что поляки готовятся: 9 января министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша создает новую дивизию в восточных районах страны. Она будет оснащена американскими танками "Абрамс" и южнокорейскими танками "К-2", а также польскими "Крабами" и южнокорейскими гаубицами "К-9".

Летом 2022 Польша объявила о создании дополнительных дивизий и о том, что в 2023 году ее военные расходы достигнут 3% ВВП – на треть больше, чем требует НАТО. По словам министра Блащака, цель состоит в том, чтобы расходы на оборону достигли беспрецедентных 5% ВВП, что в эпоху экономического кризиса и мировой рецессии означает только одно - Польша готовится к войне. А это, в свою очередь, означает, что после Украины российско-американский конфликт перекинется в Польшу.

Страны Балтии

Три прибалтийские страны входили в состав Российской империи, а затем СССР. Страны известны своими русофобскими выходками, в том числе преследованиями пророссийских журналистов, организаций, правозащитников и общественных деятелей.

После начала конфликта на Украине стало понятно, что эти государства, несмотря на свои размеры, могут создавать проблемы. Эстония угрожает закрыть Финский залив и заблокировать Санкт-Петербург и российский Балтийский флот. В 2022 году Литва создавала России проблемы с Калининградом, нарушая свои обязательства по обеспечению транспортного, торгового и пассажирского коридора для русских через свою территорию.

На территории трех стран, по официальным данным, проживает не менее 1 миллиона русских. Судьба этих людей, возможно, не безразлична Москве. Угроза Санкт-Петербургу со стороны Эстонии и Калининграду со стороны Литвы увеличивает вероятность продолжение российско-американской прокси-войны на этих территориях. Обеспечение сухопутного коридора в Калининград имеет ключевое значение для России; планировщики НАТО часто признавали, что Прибалтику практически невозможно защитить. Что, однако, не означает, что ее нельзя напичкать западным оружием, а население мобилизовать, чтобы сопротивляться российской армии.

Болгария и Румыния

К сожалению, нельзя исключать вероятность вовлечения Болгарии в конфликт, особенно после того, как бывший премьер-министр Кирил Петков хвастался тем, что болгарские боеприпасы и топливо спасли Украину в первые дни конфликта. Кроме того, на территории Болгарии расположены Варна и Бургас, а также четыре американские авиабазы. Три порта Варна, Бургас и румынская Констанца – идеальный плацдарм для угрозы Крыму и Одессе.

В конце 2022 года в Румынию была переброшена часть 101-й воздушно-десантной дивизии США. Помимо янки, у нашего северного соседа уже есть французские, бельгийские, голландские и северомакедонские (боже упаси) воинские части. В этом году Румыния намерена достичь 2,5% расходов на оборону. Расширением военного производства похвастался министр экономики Румынии Флорин Спэтару. Но куда важнее то, что Россия и Румыния исторически конфликтуют из-за Молдовы. Традиционно там праволиберальные партии – прорумынские, а социалистические и коммунистические – пророссийские. На Украине воюют сотни румынских наемников.

Напомним предысторию нынешнего конфликта: после того, как Россия потребовала от Запада гарантий безопасности и выведения сил НАТО к границам 1997 года, последовало уточнение, что также необходимо вывести военные активы альянса из Болгарии и Румынии.

Учитывая тот факт, что обе страны используются в качестве тыла для Украины, а их стратегическое положение представляет угрозу российскому черноморскому побережью, шанс расширения конфликта на Украине на нашу территорию не мал.

Более того, любые коалиционные комбинации в Болгарии в конечном итоге будут "евроатлантическими" и с агрессивной риторикой. Чем это кончится для Болгарии, мне кажется более чем понятно, ведь ни один американец погибать за нашу страну не будет. Болгария и Румыния, так же как Польша и Прибалтика, будут использоваться как тыл Украины, а если надо – и как пушечное мясо для истощения России. В случае дальнейшей эскалации Россия не побрезгует "решить" этот вопрос военным путем.

Будем надеяться, что болгарское общество и политическая элита осознают, что никакое похлопывание по плечу от иностранного дипломата или политика не может быть ценнее мира и безопасности Болгарии!