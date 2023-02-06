СМИ: передача западных танков Киеву вряд ли изменит ход конфликта

Журналист Кристофер Роуч считает, что Россия может производить вооружений больше, чем весь Запад

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Поставка танков США Украине вряд ли изменит исход конфликта, Россия может производить вооружений больше, чем западные страны. Такое мнение высказал журналист Кристофер Роуч в статье на портале American Greatness.

"Сомнительно, изменят ли эти танки исход войны. Существует фронт протяженностью в несколько сотен миль, с несколькими сотнями тысяч военнослужащих и тысячами танков и бронемашин, развернутых на противоположных сторонах, - сказал Роуч. - Обещанные современные танки сложны, требуют постоянного обслуживания и долгого обучения экипажей. Запад сможет поставить лишь их незначительное количество".

По его мнению, западные страны намеренно разрушают свои ограниченные запасы вооружений и боеприпасов "для какой-то гнусной цели". "Сейчас нет перспективы победы Украины", - отметил журналист.

По словам автора, Россия может производить вооружений не только больше чем Украина, но и чем весь Запад.

Власти США 25 января объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.