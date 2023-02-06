Войти
ТАСС

СМИ: передача западных танков Киеву вряд ли изменит ход конфликта

330
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Michael Sohn

Журналист Кристофер Роуч считает, что Россия может производить вооружений больше, чем весь Запад

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Поставка танков США Украине вряд ли изменит исход конфликта, Россия может производить вооружений больше, чем западные страны. Такое мнение высказал журналист Кристофер Роуч в статье на портале American Greatness.

"Сомнительно, изменят ли эти танки исход войны. Существует фронт протяженностью в несколько сотен миль, с несколькими сотнями тысяч военнослужащих и тысячами танков и бронемашин, развернутых на противоположных сторонах, - сказал Роуч. - Обещанные современные танки сложны, требуют постоянного обслуживания и долгого обучения экипажей. Запад сможет поставить лишь их незначительное количество".

По его мнению, западные страны намеренно разрушают свои ограниченные запасы вооружений и боеприпасов "для какой-то гнусной цели". "Сейчас нет перспективы победы Украины", - отметил журналист.

По словам автора, Россия может производить вооружений не только больше чем Украина, но и чем весь Запад.

Власти США 25 января объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Норвегия
Польша
Россия
Словакия
США
Украина
Франция
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Похожие новости
01.02.2023
Кулеба: Киев рассчитывает получить от стран - участниц "танковой коалиции" до 140 машин
31.01.2023
Президент Хорватии заявил, что Россию провоцировали начать военную спецоперацию на Украине
31.01.2023
Французский генерал призвал не поставлять танки Киеву, так как это ослабит армию Франции
27.01.2023
Politico: США поставят Украине Abrams по контрактам, поскольку в резерве их недостаточно
27.01.2023
Генсек НАТО уверен, что военные ВСУ смогут справиться с управлением западными танками
27.01.2023
Байден рассказал, зачем США отправили Украине танки Abrams
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:52
  • 64
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России