Пушилин и Кириенко посетили в ДНР центр подготовки бойцов управлению беспилотниками

Врио главы ДНР пояснил, что в учреждении отрабатывают не только навыки управления БПЛА, но и проходят специальные курсы пулеметчиков и специалистов тактической медицины

ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в Донецкой Народной Республике (ДНР) один из ведущих центров специальной боевой подготовки и ознакомился с учебным процессом. Об этом сообщил в субботу врио главы ДНР Денис Пушилин, сопровождавший Кириенко в поездке.

"Флагман среди центров специальной боевой подготовки - Республиканский центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги (РЦБС) - на одном из фронтовых полигонов готовит очередную группу спецов, - написал Пушилин в Telegram-канале. - Совместно с Сергеем Кириенко в сопровождении командира "Спарты" Артема Жоги и начальника центра, офицера с позывным Инок, ознакомились, чему и в каких условиях учат бойцов".

Он отметил, что в этом центре "отрабатывают не только продвинутые навыки управления БПЛА, но и проходят специальные курсы пулеметчиков и специалистов тактической медицины". По словам Пушилина, за время существования РЦБС в нем прошли курсы несколько тысяч бойцов. Врио главы ДНР отметил, что это ощутимо повысило боеспособность подразделений.

Руководитель ДНР ранее сообщил, что вместе с Кириенко они посетили Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, встретились с руководителями предприятий - производителей продуктов питания, а также крупных торговых сетей ДНР и ЛНР.