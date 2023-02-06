Войти
ТАСС

Пушилин и Кириенко посетили в ДНР центр подготовки бойцов управлению беспилотниками

557
0
0
Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко
Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

Врио главы ДНР пояснил, что в учреждении отрабатывают не только навыки управления БПЛА, но и проходят специальные курсы пулеметчиков и специалистов тактической медицины

ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в Донецкой Народной Республике (ДНР) один из ведущих центров специальной боевой подготовки и ознакомился с учебным процессом. Об этом сообщил в субботу врио главы ДНР Денис Пушилин, сопровождавший Кириенко в поездке.

"Флагман среди центров специальной боевой подготовки - Республиканский центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги (РЦБС) - на одном из фронтовых полигонов готовит очередную группу спецов, - написал Пушилин в Telegram-канале. - Совместно с Сергеем Кириенко в сопровождении командира "Спарты" Артема Жоги и начальника центра, офицера с позывным Инок, ознакомились, чему и в каких условиях учат бойцов".

Он отметил, что в этом центре "отрабатывают не только продвинутые навыки управления БПЛА, но и проходят специальные курсы пулеметчиков и специалистов тактической медицины". По словам Пушилина, за время существования РЦБС в нем прошли курсы несколько тысяч бойцов. Врио главы ДНР отметил, что это ощутимо повысило боеспособность подразделений.

Руководитель ДНР ранее сообщил, что вместе с Кириенко они посетили Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, встретились с руководителями предприятий - производителей продуктов питания, а также крупных торговых сетей ДНР и ЛНР. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Кириенко Сергей
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
03.02.2023
Кто и как защищает Белгород
30.11.2020
Интернет для военных: США модернизируют систему управления боем
18.04.2017
Проблемы развития и применения БПЛА обсудили на конференции в КВЦ «Патриот»
03.01.2017
WorldSkills - вызов существующей системе образования
09.03.2016
Минобороны РФ в 2016 году планирует подготовить до 3 тыс. специалистов войсковой разведки
14.02.2014
На вооружение российской армии поступило почти 500 беспилотных летательных аппаратов – Сергей Шойгу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:52
  • 64
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России