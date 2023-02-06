Госкомиссия допустила к заправке и пуску ракету "Протон" со спутником "Электро-Л"

Подобные аппараты, находясь на орбите, позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Государственная комиссия разрешила заправку и пуск ракеты-носителя "Протон-М", которая должна с космодрома Байконур вывести на орбиту гидрометеорологический спутник "Электро-Л" № 4. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

"Государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты космического назначения "Протон-М" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Электро-Л" № 4 и ее пуск с 81-й площадки 5 февраля в 12:12:52 по московскому времени", - отметили в госкорпорации.

Запуск "Протона-М" с разгонным блоком ДМ-03, которые выведут на орбиту "Электро-Л", запланирован со стартовой площадки № 81 космодрома Байконур.

Спутники "Электро-Л", находясь на геостационарной орбите, позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гидрометеорологические данные на орбите, выполнять телекоммуникационные функции в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы "Коспас-Сарсат".

Первый спутник "Электро-Л" запустили в январе 2011 года, в октябре 2016 года связь с ним была потеряна. "Электро-Л" № 2 вышел на орбиту в 2015, а № 3 - в 2019 году. Они продолжают работу.