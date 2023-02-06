Военно-Техническое Общество отправило в зону СВО переносные подавители дронов «Праща»

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Межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-Техническое Общество» (ВТО) на всем протяжении специальной военной операции оказывает поддержку Союзным силам. К настоящему времени в зону проведения операции ВТО отправило - армейские палатки, генераторы, системы мобильного отопления, топливные баки, тепловизоры, квадрокоптер с системами сброса груза, другое имущество и снаряжение.

В социальных сетях можно найти много коротких видео, на которых запечатлены моменты атаки с квадрокоптеров российских военнослужащих, которых сверху просто забрасывают гранатами, некоторые кадры особо чувствительны. Из видео становится понятно, что самыми «лакомыми» целями для дрона-убийцы являются люди, которые стоят или лежат на земле или в окопе. В этом случае в него проще всего попасть, а площадь поражения осколками тела человека будет максимальной. «Мы не можем равнодушно относиться к подобным кадрам. Наше желание помочь - основано на уважении и благодарности военнослужащим, которые защищают «Русский мир», традиционные духовно-нравственные ценности от неусвоенных уроков прошлого», - подчеркнула руководитель ВТО по связям с общественностью Татьяна Дасмаева.

В конце января ткущего года, ВТО через администрацию города Ялта, передало в зону спецоперации Вооруженных сил России на Украине переносные подавители БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) ПД-709 «Праща».

Справка ПД-709 «Праща» (тип – ружье) предназначен для обеспечения защиты конвоев, VIP-персон, кортежей, стационарных объектов (в том числе объектов критической инфраструктуры) от использования БПЛА (дронов) для доставки грузов, получения несанкционированной информации, террористических атак и т. п. Может использоваться для обеспечения безопасности личного состава вооруженных сил, силовых структур и сил специального назначения, при выполнении ими задач и несения дежурства, в том числе и на линии непосредственного соприкосновения с противником как от проведения атаки с использованием БПЛА (Дронов), так и от проведения авиаразведки с их использованием. Конструкция подавителя дронов позволяет использовать его в том числе и в сложных условиях.

Перед отправкой ружей нашим военнослужащим, во взаимодействии с 16-м Центральным научно-исследовательским испытательным ордена Красной Звезды институтом Министерства обороны Российской Федерации имени маршала войск связи А.И. Белова проведено их тестирование. Тестирование проводилось на предмет подавления трех основных типов каналов (спутниковой навигации, передачи видеосигнала и управления) как в безэховой камере, так и на открытой местности (полигон института). В результате проверки установлено, что дрон терял управление, картинка не поступала на пульт оператора, при подавлении канала спутниковой навигации дрон не имел возможности вернуться в точку старта, в результате чего, зависал в воздухе на 3-5 секунд, после чего начинал медленное снижение.

«Перед приобретением переносных подавителей БПЛА нами был изучен не только рынок устройств радиоподавления и технические условия каждого образца, но и отзывы об эффективности подобных изделий в зоне проведения спецоперации. Работа нашей организации по комплектованию идет непрерывно, оборудование, снаряжение выходит из строя, и требуется регулярное пополнение. Вся продукция приобретается нами напрямую с заводов-изготовителей, минуя посредников. Это позволяет в том числе отследить качество закупаемой продукции», - отметил президент ВТО Алексей Мигалин.

«В детстве многим из нас удалось пообщаться с дедушками и бабушками, которые воевали в Великую Отечественную, буквально пешком пришли в Берлин, победили милитаристскую Японию, отпраздновали в 45-м Великую Победу. ВТО против фашизма! Когда была объявлена спецоперация, стало неприлично сидеть на одном месте ровно. Если нам досталось это время, надо быть сопричастными»

Такая гражданско-патриотическая позиция организации вызывает чувство гордости за своих предков, уважение к своему народу, любви к Родине.