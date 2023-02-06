Войти
ТАСС

Канада отправила Украине первый из четырех танков Leopard 2

327
0
-1
Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

Министр национальной обороны Анита Ананд сообщила, что из Галифакса вылетел военный самолет с техникой на борту

ОТТАВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первый из четырех обещанных Киеву танков Leopard 2 отправлен из Канады на Украину. Об этом в субботу сообщила министр национальной обороны североамериканской страны Анита Ананд.

"Боевые танки идут на помощь Украине. Первый канадский Leopard 2 уже в пути", - написала она в Twitter. Ананд уточнила, что самолет ВВС Канады с техникой на борту вылетел из Галифакса (провинция Новая Шотландия).

Ранее сообщалось, что у канадской армии есть 112 танков Leopard, из которых 82 являются боевыми машинами, а остальные - тренировочными и вспомогательными. Из них четыре боевых танка Оттава передаст Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
23.01.2023
Пентагон заявил, что Запад не будет замедлять темпы оказания Киеву военной помощи
17.01.2023
В Канаде заявили, что еще не обсуждают с Украиной поставки танков Leopard 2
25.08.2021
Навязчивые амбиции Эрдогана
24.06.2020
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:52
  • 64
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России