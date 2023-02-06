GT: Запад не решится поставить Украине истребители F-16 из-за страха обострения конфликта

Запад не поставит Украине истребители F-16, уверена редакция GT. Он боится, что Киев использует их для провокаций против Москвы. Это приведет к новому витку эскалации конфликта и полной потере контроля над ситуацией, а США и Европа к этому не готовы.

Скоро исполняется год с начала украинского конфликта. Эксперты предупреждают, что ситуация может обостриться, поскольку Соединенные Штаты и другие западные страны стремятся увеличить военную поддержку Киева и подавить Москву. А последняя может ответить на это контрнаступлением.

Примерно через неделю после скоординированного решения США и Германии об отправке основных боевых танков на Украину агентство Reuters сообщило, что Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Киеву на сумму более двух миллиардов долларов. Как ожидается, в него будут включены ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение.

Владимир Зеленский также настаивает на получении истребителей F-16 из США или других стран. В понедельник президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос репортера о том, собираются ли Штаты передавать Украине военные самолеты. Несмотря на это, похоже, что заявление Байдена — это не результат консенсуса политиков, а текущая позиция лица, принимающего окончательное решение, сообщает Politico со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Аналитики считают, что если на Украину будут поставлены истребители F-16, то весьма вероятно, что конфликт обострится и даже выйдет из-под контроля. А США на данном этапе к этому не готовы.

Истребители обладают мощными дальнобойными ударными возможностями. Если ВСУ получат их на вооружение, это однозначно станет большой проблемой для России и одновременно приведет к эскалации. Это также основная причина, по которой США и другие западные страны не решаются передать Киеву самолеты F-16, заявил китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

Все потому, что Украина вполне способна направить истребители F-16 на Россию. По мнению экспертов, это станет серьезной провокацией Москвы и может привести к жесткой дестабилизации ситуации, чего США не желают. Аналитики отмечают, что Вашингтон также обеспокоен последствиями того, что произойдет, если истребитель F-16 будет сбит над российским воздушным пространством.

Белый дом намерен использовать Киев для подавления Москвы, чтобы достигнуть своей итоговой цели — навсегда изолировать Россию от Европы, считают эксперты. Хотя эта цель труднодостижима, США и их западные союзники готовы пожертвовать Украиной, но ни в коем случае не собственными интересами.

Ожидается, что последний пакет американской помощи Киеву будет обнародован уже на этой неделе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, имеющих отношение к этому процессу.

"Западные государства поставляют Украине единицы оружия вместо цельных систем. Военный конфликт — это состязание боевых возможностей систем вооружений. Любой отдельный экземпляр — это лишь узел, звено в этой регулярной войне, и он не может заполнить все пробелы", — пояснил господин Сун.